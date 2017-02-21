Доброе утро!

В такую погоду, наверное, в каждой белорусской квартире и каждом офисе — сонное царство. Очень хочется залечь в берлогу и сосать лапу в ожидании весны и солнца — а не ежедневное вот это вот всё. Кстати, а вы знаете, где и как спят зимой настоящие медведи и почему их не стоит будить? А как выглядят те самые берлоги? А мы знаем — и рассказываем вам .





ВАЖНОЕ

Мда-а-а-а. В прошлом году в Беларуси не произошло ни одной сделки по приватизации госпредприятий. Да что там! Не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы зацепиться. Поэтому сейчас государство решило немного изменить подходы и предложило инвесторам новые возможности. Какие — читайте здесь .

Вице-премьер Андрей Кобяков рассказал, как мы будем решать задачу роста заработной платы . «Будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи „незаработанных денег“ не будет».

Беларусь вошла в топ-25 крупнейших мировых экспортеров оружия : за 2012−2016 годы мы продали оружия на 625 млн долларов. Самую большую сумму на белорусское оружие израсходовал Китай, следующим по тратам идет Вьетнам, тройку замыкает Судан.

Белорусско-российские продовольственные баталии продолжаются. Сейчас вот глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заподозрил ЕЭК в лоббировании интересов Беларуси . В качестве примера привел техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот документ запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого. По словам чиновника, с помощью утвержденной техрегламентом ЕЭК методики выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. А уже первые проверки Россельхознадзора крупнейших белорусских переработчиков молока показали, что практически во всех образцах сухое молоко есть.

Эх, хоккеисты расстроили! Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в первом матче плей-офф КХЛ. Что ж, никто не говорил, что будет легко! Но верим в парней и ждем реванш в четверг — 23 февраля в Ярославле пройдет второй матч серии до четырех побед.

А вот что обсуждают в Азербайджане и мире: Ильхам Алиев, не мудрствуя лукаво, назначил свою жену Мехрибан вице-президентом . Он связал назначение жены с ее важной ролью в общественно-политической и культурной жизни страны и охарактеризовал Мехрибан Алиеву как профессионального, образованного, принципиального и благородного человека. А вот что она представляет собой.





ПОПУЛЯРНОЕ

Помните, мы обещали интересную дискуссию о протестных настроениях белорусов? Тысячи людей вышли на улицы протестовать против налога с тунеядцев — сначала в пятницу в Минске , затем, в воскресенье, — в регионах . Это стало сюрпризом не только для властей, но и для оппозиционеров, которые звали людей на улицы. Поговорили с экспертами — компетентно, интересно и живо. Не пропустите.

Следим за судом над 18-летним Владиславом Казакевичем, который совершил нападение с бензопилой и топором в ТЦ «Европа» . Вчера слушали психиатра , который консультировал Казакевича после попытки суицида. Специалист говорит, что поставил подростку два диагноза, но на момент консультации Казакевич больше был опасен для себя, чем для общества. Также в процессе зачитывали показания парня, данные им сразу после задержания, — тогда он рассказывал следователям, что искал жертву еще до нападения на ТЦ «Европа». «Ходил по всяким вшивым местам, бомжа искал, хотел убить ножом, потом затащить в кусты и бензопилой, все как надо. Все слишком быстро закончилось, всего 1 человек, хотелось побольше и подольше. Я хотел ходить по бутикам, загонять в угол, убивать, но там хорошо сработали парни».





FINANCE.TUT.BY продолжает свой проект «Лайфхаки для каждого» — ребята рассказывают, как грамотно экономить на повседневных расходах. Предыдущие выпуски были посвящены тому, как уменьшить свои траты на « коммуналку » и продукты питания . Этот — как экономить на авто и при этом ездить каждый день. Из следующих вы узнаете, как с умом подходить к онлайн-шопингу и тратам на путешествия.

В Гомеле суд решил прекратить рассмотрение гражданского дела против налога на тунеядство — «ввиду неподведомственности». Напомним, временно безработный гомельчанин Александр Семенов намеревался доказать , что сбор на финансирование госрасходов, который от него требовали, незаконный. Кстати, его самого на днях от уплаты сбора все же освободили .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У Дзень роднай мовы мы распачалi новы беларускі цыкл «Падарожжаў дылетанта». І першым чынам пасля вяртання з Прагі Юрый Жыгамонт накіраваўся ў вёску Баруны, дзе і па сёння захоўваецца цудадзейны абраз, вядомы яшчэ з XVII стагоддзя. Тутака ж была і вядомая на ўсю Рэч Паспалітую школа. Усе падрабязнасці - у відэа новага выпуску праекта .

Да i сустрэча з беларускамоўным кіроўцам уласнага турыстычнага аўтобуса Віктарам Бразоўскім напярэдадні Дня роднай мовы была для нас прыемным сюрпрызам . Віктар кантактуе са сваімі пасажырамі па-беларуску: прапануе беларускія фільмы, музыку, часам пажартуе — і так паступова прывучае іх разумець і шанаваць мову. Цiкавая гiсторыя цiкавага чалавека!

Увогуле беларуская мова апошнiм часам уваходзіць у моду, нават бізнэс пачаў размаўляць на ёй са спажыўцамі. З нагоды Міжнароднага дня роднай мовы мы знайшлі грузаперавозчыка і праграміста, якія гавораць на беларускай , а таксама пагутарылі са святаром і выкладчыкам, якія рабілі пераклады на мову: першы — Свяшчэннага Пісання, другі — школьнай праграмы па вайсковай справе. Кажуць, моладзь у нас дакладна будзе гаварыць па-беларуску.

И немного новостей из мира науки. Если вы хотите знать, кто такой туллимонстр, придется еще немного потерпеть — ученые пока сами этого не знают. Это какие-то животные, которых за последние 60 лет успели отнести к моллюскам, членистоногим, червеобразным немертинам и даже лобстерам. Выглядит ОНО и правда странно .

Все новости вторника, 21 февраля

Кстати, тем, кто любит жаловаться на свою неприятную работу и в целом тяжелую жизнь, предлагаем ознакомиться со списком самых неприятных профессий — раз и навсегда отобьет такое желание. Хорошего рабочего дня — даже если вы дегустатор кошачьего корма!.

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