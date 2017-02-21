В программу развития дорожной сети в регионе на 2017 год включили реконструкцию двух мостов и четыре объекта капстроительства. Об этом сообщил на сессии облсовета депутатов гендиректор предприятия «Витебскоблдорстрой» Владимир Матвеев.

Расходы областного бюджета на дорожное хозяйство области в этом году установлены в размере 27,48 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию двух мостов в Браславском и Миорском районах и строительство четырех дорог в Дубровенском, Браславском, Чашникском и Шумилинском районах. Часть средств пойдет на ликвидацию задолженности по прошлому году.

Работы по текущему ремонту сконцентрируют в Дубровенском, Полоцком и Оршанском районах. Оставшиеся средства распределят согласно протяженности дорог в каждом районе.

Сформирован и перечень дорог и мостов в каждом районе области, требующих первоочередной реконструкции и ремонта в перспективе. Общая протяженность их составила 2552 км, а сумма трат — 262 млн рублей. Список корректируют: объекты ранжируют по степени значимости с учетом интенсивности движения. Это дороги, связывающие райцентры, подъезды от райцентров к агрогородкам, от сельсоветов — к администрациям сельхозпредприятий и т.д. На эти цели планируют привлечь кредиты на льготных условиях на ближайшие три года.

Протяженность местных дорог области составляет почти 15 тыс. км, из них с асфальтобетонным покрытием — 32%, остальные — с гравийным и грунтовые. Большинство построили в прошлом веке, и они уже не выдерживают нагрузок современного трафика.

В 2016 году «Витебскоблдорстрой» отремонтировал и реконструировал 136 км дорог и 43 погонных метра мостов. В условиях дефицита денег постоянно снижают себестоимость продукции и услуг. Однако, констатировал руководитель предприятия, основная часть средств расходуется на содержание дорог — то есть на решение локальных, а не глобальных задач.

«Источников финансирования всего два: областной бюджет и госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Удельный вес расходов на дорожное хозяйство в общем объеме областного бюджета снизился с 4,2% в 2010 году до 2,3% в прошлом. Есть вопросы и по распределению средств от госпошлины между областями. Всего за период 2014-2016 годов областным бюджетам передали 304 млн рублей, в том числе в северный регион — 47,6 млн», — заключил Владимир Матвеев.