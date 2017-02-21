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Кампания против "тунеядцев" пока принесла бюджету только $8,6 млн
22.02.2017 08:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Граждане Беларуси по состоянию на 21 февраля уплатили 16,3 миллиона рублей сбора на финансирование государственных расходов, сообщили в Министерстве по налогам и сборам республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Последний срок уплаты налога на "тунеядцев"
Как сообщает
При этом в бюджет от тунеядцев поступило 16,3 миллиона рублей (около 8,6 миллиона долларов США).
Таким образом, лишь восьмая часть "тунеядцев", найденных налоговиками в Беларуси (всего было разослано около 470 тысяч уведомлений), решила уплатить сбор, вызвавший возмущение среди населения.
Ранее в МНС пояснили, что если граждане получили соответствующие извещения после 20 февраля, они могут произвести оплату сбора в течение последующих 30 календарных дней. "Тунеядцам", которые проигнорировали уплату налога, на его сумму налоговые будут начислять пеню. При этом для тех граждан, которые откажутся платить сбор, предусмотрен штраф (от 46 до 72 рублей) или 15-суточный арест.
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Спорный налог решил уплатить только каждый восьмой найденный ИМНС белорусский "тунеядец".
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