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Только 16% белорусских мужчин доживают до пенсии

22.02.2017 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Численность мужчин на начало 2017 года по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6 тысяч и составила 4 миллиона 427 тысяч человек, сообщил Национальный статистический комитет.

Только 16% белорусских мужчин доживают до пенсии
© flickr.com/ Zoi Koraki
Данные Белстата: до "президентских" 20 млн белорусов не хватает половины

При этом соотношение мужского и женского населения остается неизменным. Мужчин меньше, их удельный вес в структуре населения страны составляет 46,6%.

По информации Белстата, лишь 16% белорусских мужчин – старше трудоспособного возраста, 65% находятся в трудоспособном возрасте. При этом каждый пятый трудоспособный мужчина, согласно данным статкомитета, не имеет работы. Уровень занятости трудоспособных мужчин составляет менее 80%.

Как и ранее, три четверти мужского населения республики – это горожане, причем каждый пятый мужчина живет Минске. 

Средний возраст белорусских мужчин составляет 37 лет, проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчин в Беларуси по-прежнему меньше, чем женщин, при этом подавляющее большинство представителей сильного пола – три четверти – предпочитают жить в городах.

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