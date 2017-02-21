Масленица – древний славянский праздник. В этом году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля, однако разгар празднования традиционно планируется в выходные дни.

Выбрать, где поесть, отдохнуть и проникнуться традициями и духом Масленицы в Минске и за его пределами можно благодаря подборке наиболее ярких и интересных праздничных площадок.

Масленица в Дудутках

Где: д. Птичь

Когда: 25-26 февраля (12.00)

Празднование в Дудудках обещает объединить любителей активного отдыха, желающих набить живот блинами, а также людей, интересующихся и почитающих народные традиции.

Первая тысяча гостей получит бесплатный масленичный блинчик. Те, кто не попал на раздачу (или любители покушать), смогут насладиться блюдами национальной кухни в баре.

После сытной пищи все желающие смогут полноценно попрощаться с зимой и встретить весну за праздничными традиционными песнями и танцами, пострелять из лука, а также проверить свои способности на масленичном столе с подарками. Не обойдется без сжигания чучела, хороводов и живой музыки.

Для удобства будет работать бесплатный трансфер Руденск-Дудутки и Дудутки-Руденск.

Масленица в Комарово

Где: д. Урожайная (комплекс Комарово)

Когда: 25 февраля(11.00)

Одно из самых активных празднований предлагает комплекс Комарово. Здесь по-настоящему можно почувствовать приближение весны. Гости смогут поучаствовать в турнире по забиванию гвоздей, битве подушками на бревне, боях на пнях, метании дартса, прыжках через канат. Кроме этого всех ждут традиционные масленичные забавы (ледяной столб, перетягивание каната).

На платной основе будут работать: лучно-арбалетный тир, веревочный городок, скалодром, троллейный спуск, катание на веломобилях, катание на квадроциклах и ватрушках. Для всех желающих будет проводиться сборная игра в лазертаг.

В перерывах между турнирами и боями можно отдохнуть под живую музыку и восполнить силы, подкрепившись блюдами по вкусу.

Масленица в ресторане-пивоварне «Друзья»

Где: ул. Кульман, 40

Когда: 26 февраля (13.00)

Для тех, кому больше по душе отмечать праздники, сидя в уютном теплом месте с компанией знакомых, при этом желательно не выбираясь дальше центра Минска, подойдет отдых в «Друзьях». Всю неделю с 20 февраля действует уникальное блинное предложение.

А 26 февраля состоится яркое праздничное гуляние на территории ресторана. Отличная возможность отметить масленицу по всем традициям, не выбираясь из города.

Веселая щедрая масленица

Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (г. Минск, пл. Калинина)

Когда: 25 февраля(13:00)

Стоимость: бесплатный вход для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов 1 группы. Для остальных посетителей вход на ландшафтную зону – 6 рублей.

К одним из лучших мест для празднования масленицы всей семьей в черте города можно отнести территорию ботанического сада.

Помимо кушанья блинов, всех пришедших ждут гуляния на свежем воздухе вместе со скоморохами, клоунами, актерами Цыганского театра.

Не бойтесь взять с собой детей – для них предусмотрены веселые и увлекательные конкурсы. Организовано катание на лошадях и пони.

Любители сувениров смогут найти интересные поделки у коробейников и на ярмарке народных умельцев. Помимо творений ручной работы можно посмотреть на труды матушки-природы: посетить выставку коллекции цветущих азалий.

Завершит вечер грандиозное фаер-шоу и сжигание чучела.

Народный оpen-air"Масленіца"

Где: Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (д. Озерцо)

Когда: 25 февраля (12:00)

Стоимость: взрослые: 12.00 руб.; студенты – 9.00 руб.; дети школьного возраста – 6.00 руб.; дети дошкольного возраста – бесплатно

Организаторы обещают самую аутентичную программу для настоящих белорусов. Масленичный квест, демонстрация уникальных тематических праздничных обрядов – лишь скромная часть перечня развлечений.

Именно здесь вы можете услышать (если еще не слышали) душевную музыку от представителей Беларуси на Евровидении-2017 – группы NAVI, а также других талантливых групп.

Любители спокойного отдыха смогут посмотреть кукольный театр, запечатлеть эмоции в фотозоне, посетить выставку приспособлений для изготовления масла и сыра.

Не обойдется без масленичных гуляний и сожжения чучела зимы – «Марены».

За дополнительную плату можно полакомиться блюдами традиционной белорусской кухни, покататься на конях и даже вертолете, а также приобрести на память сувениры от народных мастеров.

Фестиваль масленичных традиций «Каралеўская Масленіца»

Где: Парк-музей интерактивной истории Сула (д. Сула)

Когда: 25 февраля (12:00)

Сколько: 10 руб. – взрослый, 5 руб. – дети школьного возраста, дошкольники – бесплатно

оплата трансфера в обе стороны – 7 руб.

Парк-музей Интерактивной Истории «Сула» собирает гостей, чтобы отметить масленицу с королевским размахом. В этом году можно приобщиться не только к масленичным традициям нашей родины, но и к карнавально-масленичным играм и забавам стран Европы.

Откроет программу праздника красочное театрализованное представление с участием артистов в исторических костюмах, а также самих зрителей, часть которых сможет на время стать участниками событий концаXVI века.

Весь день гостей будет радовать живая музыка группы «Літы Талер» и капелла «На Таку». Участники арт-группы Парка-музея интерактивной истории «Сула» и мастера танца из Клуба традиционного танца «Сіта» помогут научиться азам старинных шляхетских и народных танцев.

Занятие для себя смогут найти и самые юные гости фестиваля, для которых в тёплой Королевской Ассамблее будет организована особая детская развлекательная программа.

В фестивальной программе традиционные масленичные забавы Беларуси и стран Европы с веселыми призами,выпекание рекордной 2-х метровой смажни и её дегустация гостями фестиваля, мастер классы от главы Гильдии поваров, стрельба из лука и арбалета.

За отдельную плату можно покататься на лошадях и вертолете, приобрести фирменные сувениры и плотно покушать в ресторане или на фуд-кортах.

Широкая масленица

Где:Фестивальный (х. Орловщина)

Когда:25 февраля (12:00);

26 февраля, воскресенье (12:00)

Стоимость: дневная программа 25 и 26 февраля для взрослых: 15,00 руб.; для детей до 12 лет в сопровождении взрослых — бесплатно

Два дня традиционных народных гуляний и забав предлагает ЗК «Фестивальный». Здесь будут и блины «с пылу с жару», и хороводы, и пляски с Медведем у костра, и сжигание чучела.

Никто не сможетзамерзнуть под выступления диджеев с народными хитами со всей Беларуси, а также под зажигательные танцы. Гости, предпочитающие легкий экстрим, смогут спуститься на матрасах с бобслейной горки.

Для детей будет работать «теплая» детская зона, где малыши смогут развлечься и поучаствовать в конкурсе рисунка. Взрослые тоже смогут принять участия в конкурсах, но уже на силу и ловкость.

Масленица в БГУ

Где: внутренний дворик БГУ

Когда: 24 февраля (12.40)

Вечно голодные студенты не останутся без блинов и развлечений на выходных. Внутренний дворик БГУ традиционно распахивает ворота навстречу празднику масленицы, готовя для всех гостей блины, чай и другие угощения.

Помимо обещания накормить всех пришедших, организаторы предоставят выступления атлетов, шоу на ходулях, фаер-шоу.

Растрясти съеденное и по-доброму нокаутировать друзей можно в боях подушками на бревне. У всех желающих будет возможность показать силу и ловкость в стрельбе из лука, перетягивании каната и армреслинге.

На территории будут продаваться памятные сувениры ручной работы.

Автор: Люба Метелица

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