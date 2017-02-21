МИНСК, 22 фев — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси обращает внимание игорных заведений страны, что с 28 февраля в республике вступают в силу ограничения для граждан, которые сами попросили закрыть им доступ к азартным играм.

В августе 2016 года президент Беларуси подписал указ №319, в соответствии с которым сведения о физлице, принявшем решение ограничить себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, будут вноситься в специальный перечень. Делать это должны игорные заведения в день подачи такого заявления — посредством специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (СККС).

"Кроме того, с 28 февраля 2017 года проверка физических лиц, посещающих игорные заведения, на предмет наличия сведений о них в перечне также будет осуществляться посредством СККС", — отметили в МНС.

Там обратили внимание, что согласно указу №319, ведение перечня, доведение его до сведения организаторов азартных игр и предоставление доступа к нему осуществляется ООО "Мониторинговый центр по игорному бизнесу" посредством использования СККС.

В связи с этим всем организаторам азартных игр необходимо до 28 февраля 2017 года обратиться в Мониторинговый центр по игорному бизнесу для получения доступа к перечню.

Кроме того, с 28 февраля организаторы азартных игр обязаны обеспечить прием заявления от граждан, которые приняли решение ограничить себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Казино и букмекерские конторы также обязаны вовремя вносить достоверные сведения об этих гражданах в перечень и выдавать гражданам документ от СККС.