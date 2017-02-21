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В марте в Островце начнет работать региональное телевидение

22.02.2017 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Региональное телевидение в Островце начнет работу в марте. Об этом рассказал на итоговой коллегии управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома его начальник Александр Версоцкий, сообщает БЕЛТА.


gorodkirov.ru

«В регионе в текущем году уже сделан важный шаг по расширению сети электронных СМИ. В Министерстве информации официально зарегистрировано Островецкое телевидение. Полномасштабный выход в эфир новое телевидение растущего райцентра начнет уже в марте», — сказал Александр Версоцкий.

Значительные изменения в телевизионном вещании региона произошли и в 2016 году. Состоялся запуск Лидского телевидения в пакет системы ZALA, открытие второй радиостанции Лидского телерадиообъединения «Твое радио». Передачи этой региональной телерадиокомпании теперь принимаются всеми абонентами Гродненской области. Вещание в формате HD начал телеканал «Гродно плюс». Гродненцы начали трансляцию под маркой высокой четкости первыми в стране среди региональных телеканалов. «Гродно плюс» в 2016 году также вошел в пакет системы ZALA.

В текущем году в Гродненской области планируется и далее развивать сеть регионального телевидения на базе действующих студий. В эту работу будут вовлечены Волковысский, Гродненский, Мостовский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский и Щучинский районы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Островецкое телевидение офциально зарегистрировано в Министерстве информации. Полномасштабный выход в эфир новое телевидение растущего райцентра начнет уже в...

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