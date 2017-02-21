В Могилеве освятили место строительства Свято-Покровского храма. Чин освящения провел Епископ Могилевский и Мстиславский Софроний.



Фото с сайта mycity.by

Место для храма — историческое. Там, где во второй половине XVII века возвели Свято-Покровскую церковь. И Подниколье в то время называли Покровским посадом. Храм разрушили в советское время, в 1949 году. Несколько лет тому назад по картам и немецким аэросъемкам в Подниколье нашли старый фундамент церкви, там работали могилевские археологи.

Теперь православная епархия решила восстановить храм, разрушенный в 1950-х годах.

Комплекс Свято-Покровской церкви начал строиться в XVII веке. По достоверным источникам установлено, что на его территории находились Свято-Покровская церковь, храм-колокольня святого архангела Михаила и домик священника.

Месторасположение колокольни установлено. Месторасположение храма — с определенной долей достоверности, поскольку в 50-х годах на его месте был устроен резервуар водоканала. Найти следы фундамента или элементов церкви не удалось, поэтому местоположение храма определено на основе фотоснимков 40-х годов прошлого века.

Внешний вид и цветовое решение построек будет соответствовать тем, которые сохранились на гравюрах, рисунках середины XIX века. Также восстановлены чертежи входной брамы. Фрагменты оставшихся фундаментов колокольни предлагается накрыть саркофагом, создать площадку для осмотра и возвести здание храма-колокольни.

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