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В Пинске огласили приговор директору и главбуху райпо, которые похитили товара на 100 тыс рублей
22.02.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by
21 февраля вступил в силу приговор
Осужденные — 37-летняя и 57-летняя жительницы Пинского района, сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.
Младшая их них, работая директором торгового филиала Пинского райпо, с февраля 2010 по июнь 2015 года похитила денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму около 100 тысяч рублей (1 млрд неденоминированных).
С целью хищения руководитель внедрила и всячески поощряла практику систематической передачи ей работниками магазинов филиала наличных денежных средств, вырученных от реализации товаров. При этом директор заявляла, что данные суммы будут в последующем внесены в кассу филиала. Деньги директор присваивала.
Кроме того, по ее указанию работники филиала реализовывали товары без использования кассового оборудования, платежных терминалов и приходных документов. Неучтенные суммы передавались директору и похищались ею.
Осуществляя преступную деятельность, руководитель вносила ложные сведения в официальные документы.
Вторая осужденная, работая главным бухгалтером филиала, похитила в марте 2010 года трактор "МТЗ-80", подлежавший оприходованию на склад. Кроме того, в ноябре 2014 года по ее указанию был оформлен договор подряда с ее супругом, по которому была необоснованно начислена и выплачена заработная плата сверх положенной суммы в размере 1.750 рублей (17,5 млн неденоминированных).
Также женщина подстрекала продавца одного из подчиненных магазинов к передаче через нее должностным лицам взяток в размере 150 и 100 рублей (1,5 миллионов и 1 миллион неденоминированных соответственно). Эти деньги были похищены главным бухгалтером.
19 декабря 2016 года суд Пинского района и города Пинска признал бывшего директора виновной по ч. 2, 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 1 ст. 427 УК (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности).
По совокупности преступлений женщине было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.
Бывшая главбух осуждена по ч. 1, 2 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 5 ст. 16 и ч. 1, 2 ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки, совершенное повторно), ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно).
Эту обвиняемую суд приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом 100 базовых величин (2.100 рублей).
По приговору суда обвиняемые лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.
37-летняя женщина обжаловала приговор, не согласившись с объемом обвинения и назначенным ей наказанием.
21 февраля судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор суда первой инстанции без изменения. Он вступил в законную силу.
Решается вопрос о взыскании ущерба с осужденных в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее женщины судимы не были.
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Бывшая руководительница получила 5 лет лишения свободы, главбух - 4 года ограничения.
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