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Лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Эрроу скончался в США

22.02.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Экономист и лауреат Нобелевской премии Кеннет Джозеф Эрроу скончался во вторник в своем доме в Калифорнии (США), сообщили родственники ученого.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Эрроу скончался в США
© Фото: из личного архива И. Сюльжина
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Эрроу получил "нобелевку" по экономике в 1972 году, исследователю тогда был 51 год — меньше, чем любому другому лауреату премии в этой сфере. Экономист скончался в США в возрасте 95 лет.

Помимо прочего, Эрроу вывел теорему, согласно которой никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей — то есть даже корректное определение победителя на выборах не всегда возможно.

Разработал Эрроу и модель, согласно которой устойчивый экономический рост может сохраняться на основе технического прогресса, если работники будут обучаться новым техникам в процессе своей деятельности.

В 2012-м году Эрроу заявил, что череда мировых финансовых кризисов продлится до 2018 года, после чего мировая экономика вновь сможет перейти к устойчивому развитию. Помимо других наград и регалий, в минувшем году Эрроу стал иностранным членом Российской академии наук (РАН).

 
Теги: Минск
 
 
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Премию ученый получил в возрасте 51 года, благодаря чему его до сих пор называли самым молодым лауреатом премии по экономике.

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