МИНСК, 22 фев — Sputnik. Экономист и лауреат Нобелевской премии Кеннет Джозеф Эрроу скончался во вторник в своем доме в Калифорнии (США), сообщили родственники ученого.



© Фото: из личного архива И. Сюльжина Марсоход "на коленке" - почему науку в любой стране двигают энтузиасты

Эрроу получил "нобелевку" по экономике в 1972 году, исследователю тогда был 51 год — меньше, чем любому другому лауреату премии в этой сфере. Экономист скончался в США в возрасте 95 лет.

Помимо прочего, Эрроу вывел теорему, согласно которой никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей — то есть даже корректное определение победителя на выборах не всегда возможно.

Разработал Эрроу и модель, согласно которой устойчивый экономический рост может сохраняться на основе технического прогресса, если работники будут обучаться новым техникам в процессе своей деятельности.

В 2012-м году Эрроу заявил, что череда мировых финансовых кризисов продлится до 2018 года, после чего мировая экономика вновь сможет перейти к устойчивому развитию. Помимо других наград и регалий, в минувшем году Эрроу стал иностранным членом Российской академии наук (РАН).