По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси на вечер 21 февраля сбор на финансирование госрасходов, также известный как налог на «тунеядцев», заплатили более 54 тысяч белорусов.

Таким образом, несмотря на угрозу штрафов в размере 2-4 базовых величин и арестов на 15 суток, налог заплатили лишь около 11,5% тех, кто получил «письмо счастье» из налоговой. А извещений по состоянию на 7 февраля было разослано около 470 тыс.

Общая сумма сбора, поступившая в бюджет от заплативших, составила 16,3 млн рублей, или более 8 млн долларов, передает БелТА .

Напомним, 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан 17 февраля провели «Марш рассерженных белорусов» против декрета о социальном иждивенчестве . Митинги против налога прошли и в областных городах Беларуси 19 февраля.