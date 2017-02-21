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Лишь около 54 тыс. «тунеядцев» заплатили сбор
22.02.2017 10:01 — Новости Общества | БДГ
По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси на вечер 21 февраля сбор на финансирование госрасходов, также известный как налог на «тунеядцев», заплатили более 54 тысяч белорусов.
Таким образом, несмотря на угрозу штрафов в размере 2-4 базовых величин и арестов на 15 суток, налог заплатили лишь около 11,5% тех, кто получил «письмо счастье» из налоговой. А извещений по состоянию на 7 февраля было разослано около 470 тыс.
Общая сумма сбора, поступившая в бюджет от заплативших, составила 16,3 млн рублей, или более 8 млн долларов, передает
Напомним, 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко
Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан 17 февраля провели
Между тем Гомельский горисполком
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По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси на вечер 21 февраля сбор на финансирование госрасходов, также известный как налог на «тунеядцев», заплатили...
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