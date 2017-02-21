﻿ Лишь около 54 тыс. «тунеядцев» заплатили сбор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лишь около 54 тыс. «тунеядцев» заплатили сбор

22.02.2017 10:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси на вечер 21 февраля сбор на финансирование госрасходов, также известный как налог на «тунеядцев», заплатили более 54 тысяч белорусов.

Таким образом, несмотря на угрозу штрафов в размере 2-4 базовых величин и арестов на 15 суток, налог заплатили лишь около 11,5% тех, кто получил «письмо счастье» из налоговой. А извещений по состоянию на 7 февраля было разослано около 470 тыс.

Общая сумма сбора, поступившая в бюджет от заплативших, составила 16,3 млн рублей, или более 8 млн долларов, передает БелТА.

Напомним, 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал  декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан 17 февраля провели «Марш рассерженных белорусов» против декрета о социальном иждивенчестве. Митинги против налога прошли и в областных городах Беларуси 19 февраля.

Между тем Гомельский горисполком освободил гомельчанина от уплаты налога Александра Семенова, который подал иск на налоговую инспекцию, потребовав также признать декрет №3 не соответствующим Конституции Беларуси. Суд же прекратил его дело в связи с неподведомственностью. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси на вечер 21 февраля сбор на финансирование госрасходов, также известный как налог на «тунеядцев», заплатили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Эрроу скончался в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика