Фирменная одежда с эмблемами города появится у водителей общественного транспорта, сказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. Эскизы будущей униформы уже разработаны.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Об идее одеть в униформу водителей общественного транспорта Цумарев рассказал в Могилева">октябре 2015 года. По его мнению, специальная форма с наличием эмблем повышает имидж предприятия, дисциплинирует водителей, а также может стать визитной карточкой областного центра.

После того, как новость узнали горожане, в редакцию TUT.BY позвонила могилевчанка и рассказала, что введение униформы — шаг хороший. Однако перед этим следует воспитать культуру вождения и обслуживания пассажиров, считает женщина: «Не раз ехала в автобусе, из кабины водителя которого в салон вырывались клубы табачного дыма и громкие звуки так называемого шансона — тюремных песен. В таком случае герб Могилева на одежде имиджу города не поможет».

Работа по внедрению фирменной одежды среди водителей начнется постепенно. Одеть в униформу планируют не только водителей автобусов и троллейбусов, но и водителей маршрутных такси.