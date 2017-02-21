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В Могилеве разработали образцы фирменной одежды для водителей общественного транспорта

22.02.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Фирменная одежда с эмблемами города появится у водителей общественного транспорта, сказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. Эскизы будущей униформы уже разработаны.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Об идее одеть в униформу водителей общественного транспорта Цумарев рассказал в Могилева">октябре 2015 года. По его мнению, специальная форма с наличием эмблем повышает имидж предприятия, дисциплинирует водителей, а также может стать визитной карточкой областного центра.

После того, как новость узнали горожане, в редакцию TUT.BY позвонила могилевчанка и рассказала, что введение униформы — шаг хороший. Однако перед этим следует воспитать культуру вождения и обслуживания пассажиров, считает женщина: «Не раз ехала в автобусе, из кабины водителя которого в салон вырывались клубы табачного дыма и громкие звуки так называемого шансона — тюремных песен. В таком случае герб Могилева на одежде имиджу города не поможет».

Работа по внедрению фирменной одежды среди водителей начнется постепенно. Одеть в униформу планируют не только водителей автобусов и троллейбусов, но и водителей маршрутных такси.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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