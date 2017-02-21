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Матрац за 3 тысячи рублей. Как пенсионерам в Бресте продают товары "класса люкс"

22.02.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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За последние два месяца брестское областное общество «Защита прав потребителей» пережило всплеск обращений пожилых людей. Около 50 пенсионеров пришли сюда с отчаянной надеждой — вернуть продавцу дорогостоящие товары, приобретенные на «презентациях». Никто из людей преклонного возраста не может объяснить феномен: каким образом повелись на предложение купить матрац за 3000 деноминированных рублей или посуду за 17 с лишним «старых» миллионов, пишет «Вечерний Брест».


Презентация фирмы «Иноксия» в 2015 году. Фото: Вечерний Брест

Схема обработки потенциальных покупателей организаторами «презентаций» выверена до мелочей. Первоначально пенсионерам звонят на домашние телефоны. Поэтому первый вопрос, которым задаются профессиональные защитники прав потребителей: кто и за какие «коврижки» дает компаниям домашние телефоны пожилых людей? Каждый белорус, который проживает с пенсионером в одной квартире, хорошо знает: целевая аудитория фирм, реализующих товары посредством «презентаций», — люди преклонного возраста.

— Человека педантично «ведут» к покупке, — говорит председатель Брестского областного ОО «Защита прав потребителей» Владимир Леоненко. — Наши заявители рассказывают, что менеджеры компаний звонят на домашний телефон по десять раз и более, пока не добиваются визита пенсионера на «презентацию». Ну, а там в дело включаются хорошо обученные люди, и человек не замечает, как сделал покупку по неподъемной цене. Прозрение наступает только дома, когда люди понимают, что с пенсии такие дорогие вещи не оплатишь даже в рассрочку.

Кастрюля будущего

В короткий срок к Леоненко и его сотрудникам обратились 10 человек, заключившие договор купли-продажи с ООО «Иноксия» (офис расположен в Гродно). Специалисты этой фирмы с энтузиазмом поработали в Бресте накануне Нового года и в январе. Зачем гродненской компании нужно было экспортировать свои услуги в Брестскую область? Одна из причин: если вы решили вернуть оказавшуюся ненужной покупку, сделать это можно только лично и по месту, которое указывает продавец.

В ответном письме брестчанке О. (копия в редакции) специалист по работе с клиентами ООО «Иноксия» Е.И. Короткевич выделяет черным: «…право выбора места возврата товара принадлежит продавцу». Пенсионер или инвалид (не стесняются «обрабатывать» и откровенно больных людей) зачастую не имеет ни сил, ни средств, чтобы вернуть товар по месту нахождения продавца в другом городе.

По наблюдениям юристов, организаторы «презентаций» теперь предпочитают работать подальше от мест возврата товара. К примеру, 17 октября 2014 года наша газета писала о нестандартных методах продаж компании «Эко-Витал», которые принесли старикам много горя и слез. С тех пор, по словам Владимира Леоненко, «Эко-Витал» снизил активность на территории Брестчины — просьбы спасти от его услуг все чаще поступают Владимиру Николаевичу из других регионов Беларуси. Зато гродненские организаторы «презентаций» активничают у нас. Эти схемы напоминают работу «гастролеров» — прошлись волной по городу, наследили в душах и берут билет в другой конец страны.

Рассказ пострадавшей

«Моей шестидесятилетней маме позвонили в декабре, — рассказывает брестчанка Людмила Глушакова (имя и фамилия изменены. — Авт.), — приятный голос спросил, желает ли она правильно питаться и следить за здоровьем. Конкретно о посуде с ней никто не говорил. Побеседовали о вкусных и «здоровых» рецептах к Рождеству, на другие темы здорового питания. Мне сразу показалось это подозрительным. Я сказала маме: если будут приглашать, не нужно никуда ходить. Но я тогда жила в другой стране, уехала домой, а мама осталась в Бресте одна. Однажды меня вдруг толкнула мысль, вдруг мама поддастся на уговоры — звонили ей не менее 10 раз. Когда в январе вернулась в Брест, она уже была с покупкой.

Мама рассказывала, что на «презентации» рядом с ней были только пожилые люди. Сначала речь действительно шла о здоровье, готовили еду по «новейшим технологиям», щедро угощали приглашенных. Давили на самое святое: «У вас есть дети, которым вы желаете добра и здоровья? Подарите им хорошую вещь на долгие годы». Информация о стоимости посуды прозвучала в самую последнюю минуту. Мама еще успела подумать, что за такую цену брать нельзя, как ребята вытащили сертификат на скидку в «два миллиона рублей!» В итоге она подмахнула договор на 12 900 «старыми».

Больше 650 долларов! Я была в шоке. Сегодня, когда каждая копейка на счету… Быстро набрала в интернете название «Иноксия», и мне все стало ясно. Потребители в подробностях описывали их методы продаж. Нам повезло, что мама хотела сделать мне подарок и поэтому не стала распечатывать покупку. Те, кто использовал посуду хотя бы раз, по правилам вернуть ее уже не могли. «Теперь я понимаю, — говорила мне мама, — почему на презентации настоятельно рекомендуют «сегодня же начать готовить в новой кастрюле» и на следующий день звонят с участливым вопросом: «Как вам посуда, уже пользовались?»

Мы сразу написали письмо по адресу ООО «Иноксия», и нам незамедлительно отказали в возврате покупки. На тот момент четырнадцать дней с момента сделки, которые даются на возврат по закону, уже прошли. Попробовали обратиться в «Защиту прав потребителей», и нам подсказали, что основание для возврата посуды наша семья имеет — мама в этот период проходила лечение в стационаре. Мы поехали в Гродно в сопровождении представителя брестского общества «Защиты прав потребителей». Представьте, с нами ехала женщина 77-ми лет (!), которая заключила договор на покупку дорогой посуды 30 января.

Нас очень впечатлил офис «Иноксии» на улице Гаспадарчей. Интерьер — шикарный, призван создавать вид процветающей компании. Отдельное помещение выделено под учебный класс. На этом фоне страдальчески выглядят несчастные старики, приехавшие со всех концов страны с ненужной им дорогостоящей посудой. Успешные, хорошо одетые люди разговаривают с ними строгим, холодным тоном. Не всем пенсионерам удается свой груз сдать обратно".

Пенсионер как цель

Не будем подвергать сомнению высокие потребительские качества продукции ООО «Иноксия», а также — матрацев, воздухоочистителей, постельного белья, пылесосов и других дорогостоящих товаров «нового поколения». Это — тема иного журналистского расследования. Нам важно понять, почему на презентациях компаний, реализующих этот товар, львиную долю приглашенных составляют пенсионеры и престарелые люди? Кто и почему их назначил своей «целевой аудиторией»?

— Пострадавшие на «презентациях» дорогостоящих товаров — в основном, слабый слой населения, — продолжает Владимир Леоненко. — В силу возраста, ограниченного общения, они не всегда могут критически оценить ситуацию. Независимо друг от друга пенсионеры и инвалиды утверждают, что во время сделки «находились под гипнозом». Реализовать дорогостоящий товар пожилым стало проще еще и в связи с деноминацией. Люди путаются в «нолях», не понимают, что 2000 рублей «новыми» — это не двадцать тысяч «старыми» и даже не двести тысяч, а 20 миллионов. Менеджеры предлагают внести любой взнос, часто символический, в качестве залога. Есть у пенсионера, например, 2 рубля с собой. Берут 2 рубля, на остальную сумму — условно 1700 — оформляют рассрочку на 2 месяца. Первый взнос, допустим 16 января, 500 рублей, а второй взнос через месяц — 1200. В случае просрочки подают в суд и сажают человека в «долговую яму». Суд пенсионер проигрывает, к нему приходит судебный исполнитель, и по закону из его пенсии удерживают средства (имеют право удержать до 50 процентов дохода) в пользу продавца. Часто на этих «презентациях» тут же сидит представитель банка, оформляет кредит, и тогда к сумме долга еще добавятся банковские проценты за пользование кредитом.

И еще деталь: при оформлении договора купли-продажи презентаторы товаров «нового века» часто называют принятые деньги не «предоплатой», а «задатком». В спорном случае предоплата возвращается клиенту, а вот задаток — нет. При отказе одной из сторон от сделки по закону «задаток» остается получившей его стороне. В качестве, так сказать, моральной компенсации. Если на «презентации» вы внесли крупную сумму в качестве задатка, эти деньги можно считать потерянными.

Качественный товар можно возвратить в течение 14 дней

В соответствии со ст. 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», потребитель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара в месте приобретения либо в иных местах, объявленных провадцом, возвратить товар надлежащего качества. Таким образом, закон дает право продавцу самостоятельно выбирать место возврата товара. При возврате важно доказать, что вы покупкой не пользовались.

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При осуществлении крупных сделок, покупке дорогостоящих вещей обратитесь сначала в общество «Защита прав потребителей». Только после консультации со специалистом подписывайте документы на большие суммы.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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За последние два месяца брестское областное общество "Защита прав потребителей" пережило всплеск обращений пожилых людей.

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