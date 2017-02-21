В налоговую обратился мужчина, который возвратился из России после более чем десятилетнего отсутствия в Беларуси. За это время бывшая жена признала его безвестно отсутствующим, а после и умершим. На восстановление в правах потребовался почти год, из-за чего мужчина не мог устроиться на работу и автоматически попал в разряд тунеядцев, пишет еженедельник « Советский район ».

Начальник инспекции МНС по Советскому району областного центра Константин Трацевский посоветовал мужчине подать документы в городскую комиссию по реализации декрета № 3, однако тот отказался. Не захотел огласки своей истории и неприятностей на новой работе.

Большинство из обратившихся попали под действие документа из-за того, что ухаживали за престарелыми родственниками, которые не были признаны инвалидами. Уплатить сбор они не готовы, а потому спрашивали о последствиях такого шага.

— На сегодня в Советском районе Гомеля от уплаты сбора освобождены 1700 человек, — привел данные Константин Трацевский. — Для этого они предоставили в инспекцию копии необходимых документов. К сожалению, база данных фонда социальной защиты не учитывает всех нюансов. Людям приходится доказывать право не платить сбор самостоятельно. Мы постарались минимизировать доставляемые неудобства — принимаем документы по электронной почте. Но напряженная обстановка пока сохраняется.