МИНСК, 22 фев – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в среду представило первую серию мультсериала для детей о безопасном поведении.

Мультсериал "Волшебная книга" будет периодически выходить на YouTube-канале МЧС. Герои анимационного фильма расскажут детям о том, как не попасть в беду.

Первая серия "Волшебной книги" посвящена тому, почему нельзя выходить на тонкий лед. Героями в этой истории выступили умный Бобер, беспокойная Птичка и любознательный Заяц – при помощи специального устройства они знакомятся с опасностью "приключений" на льду.

Снята "Волшебная книга" в популярной среди детей стилистике – здесь есть веселая музыка и забавные персонажи. Режиссером мультсериала выступил Олег Печень – он ранее занимался созданием анимации про динозавров "Предки".

В последующих выпусках сериала создатели обещают и появление главного поп-артиста страны Александра Солодухи – в том числе и как автора саундтрека.

Как указано в титрах к мультсериалу, выполнен он по заказу Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций.