В здравницах области в прошлом году отдохнули свыше 27,6 тысячи иностранцев — почти на 5,4 тысячи человек больше по сравнению с 2015 годом, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.



Фото предоставлено администрацией санатория «Плисса»

Так, оздоровление прошли 21 596 жителей России, 414 — Латвии, 158 — Эстонии, 73 — Украины, 39 — Израиля, 36 — Казахстана и других стран. Выручка от экспорта услуг за 2016 год превысила 16,3 млн рублей.

Здравницы региона рекламируют услуги в СМИ Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран, обновляют свои сайты, внедряют бронирование путевок через мобильное приложение. Кроме того, применяют гибкую систему скидок в зависимости от комфортности номеров, сезона, количества дней пребывания, организуют акции «Горящие путевки», «Осенний ценопад», «Бархатный сезон», «Раннее бронирование».

Сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций на Витебщине включает 93 организации на 4720 мест. В 2016 году они реализовали почти 80,5 тысячи путевок. При этом здесь оказали платных услуг, не входящих в стоимость путевки, на 8,4 млн рублей. В развитие инфраструктуры здравниц в 2016 году направили свыше 4,3 млн рублей.