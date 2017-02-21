Три года назад известный витебский ведущий, кавээнщик и автор сценариев телепроектов Роман Бородавкин впервые стал папой и… аистом! В образе длинноногой красноклювой птицы молодой отец встретил из роддома жену Татьяну и первенца Тимофея. Недавно Роман продолжил свои перевоплощения: в январе он снова встретил из роддома супругу — на этот раз с дочкой Есенией. Но был уже верхом на лошади в маске… коня.





— Очень хотелось удивить жену, — поделился Роман Бородавкин. — После «Прилета аиста» сделать это было сложно, но, как выяснилось, можно. Спросите, почему конь на коне? Все просто: наша дочь встретит своего принца на белом скакуне примерно лет через 20. А пока жеребцом, на шее которого она будет ездить все это время, буду я!





«Ход конем» требовал тщательной подготовки. В костюме своего персонажа Роман отправился в роддом. Здесь его уже ждала лошадь, которую доставили коневоды из Тулово. Все шло по плану, если бы не одно но…

— Охранник областного клинического родильного дома отказался поднимать шлагбаум, — вспоминает Роман. — Сюда, мол, еще никто так не приезжал, пропускаем только машины. Но руководство учреждения все же пошло нам навстречу.





Молодые мамочки, медперсонал, прохожие — никого не оставил равнодушным конь на коне. А что же сама Татьяна?

— Я услышала, что кто-то приехал за супругой верхом на лошади. Но даже в мыслях не возникло, что это мой Рома, — рассказывает молодая мама. — Эмоции не передать! Удивил — это слабо сказано.





Подарить настоящий праздник своим близким Роману помогли родственники и друзья. Татьяну и новорожденную малышку с необычным именем Есения они встретили в ярких шляпах, париках, с воздушными шариками.