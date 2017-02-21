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Неделя белорусской кухни в Минке: будут заливная рыба и клецки

22.02.2017 11:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Более сотни минских кафе и ресторанов примут участие в проведении 13-й неделе белорусской кухни, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Ставшая традиционной неделя пройдет в белорусской столице уже в 13-й раз – с 27 февраля по 5 марта.

Как сообщили в среду в управлении, в этой неделе примут участие 102 объекта общепита в Минске. Все они предложат посетителям по пять блюд: заливное из карпа, крупеню, верещанку с блинами, картофельные клецки с мясом или манник с творогом.

Все блюда в кафе и ресторанах будут приготовлены по единым рецептам, также на них установлена и фиксированная стоимость:

  • за крупеню (блюдо из каши) минчане и гости столицы заплатят по 2,5 рубля
  • заливное из карпа – 4,5 рубля
  • верещака с блинами – 8,5 рубля
  • клецки картофельные с мясом – 6,5 рубля
  • манник с творогом – 3,5 рубля

Среди кафе и ресторанов, участвующих в неделе белорусской кухни, — не только заведения с национальной кухней, по и популярные сетевые объекты питания, а также дорогие рестораны – их полный перечь размещен на сайте управления.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках проведения мероприятий все заведения добавят в меню пять блюд белорусской кухни, приготовленные по единым рецептам.

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