В Минске продолжается суд над Владиславом Казакевичем, совершившим нападение в ТЦ «Европа» . Сегодня, 21 февраля, на процесс из свидетелей никто не явился, зато пришли 10 студентов МИТСО, в котором учился обвиняемый.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы будем присутствовать на суде до конца. Ходим сами, никто не заставляет. Просто есть возможность несколько раз в месяц легально пропустить занятия, — объясняют TUT.BY девушки.

С учетом того, что допрашивать было некого, гособвинитель стал зачитывать протоколы следственных действий. Из показаний Казакевича в Следственном комитете выяснилось: впервые о массовом убийстве он задумался 2−3 года назад.

— Много раз возникали мысли убить людей из огнестрельного оружия, — говорил во время допроса фигурант уголовного дела.

— Для чего? — спросил следователь.

— Просто так. Для себя.

Вспоминая свою одинокую жизнь в последнее время, Казакевич отметил «всегда было одному хорошо».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После трагедии обвиняемому пришлось вернуться в МИТСО , но только уже в наручниках. С муляжом топора конвой его доставил в родной институт, где он собирался устроить нападение 7 октября 2016 года.

— Хотел зайти в аудиторию, напасть на первого, кто попадет, — рассказывал во время следственного эксперимента Влад Казакевич.

Напомним, 8 октября 17-летний Влад Казакевич напал на посетителей ТЦ «Европа» в центре столицы. Он пришел в торговый центр с топором и бензопилой, спрятанными в чехле для гитары. В результате погибла 43-летняя женщина. Пострадали двое: 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу. Женщина выжила. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение. Подростка задержали, по результатам экспертизы он признан вменяемым.

В МИТСО специалисты в присутствии следственной группы, обвиняемого воспроизвели все то, что сделал Влад 7 октября: зашли в кабинку туалета и завели бензопилу. Эксперимент показал: если кабинка закрыта, то ничего не слышно. Если ее открыть, звук раздается, но на коридоре и в аудитории невозможно определить, что это бензопила.

Накануне трагедия Влад Казакевич вводил в поисковик следующие запросы: как завести бензопилу, как удалить записи, топ-5 маньяков, топ-5 массовых убийц, с чем нельзя совмещать алкоголь, МИТСО охрана, МИТСО

Ожидается, что в четверг, 23 февраля, в суде в качестве свидетелей будут допрошены родители Влада Казакевича . Сейчас они стараются не встречаться с журналистами, в перерывах общаются с адвокатом сына.

Уже в 2014 году Влад жил в квартире один, вел замкнутый образ жизни. После очередной попытки суицида, он оказался в РНПЦ Новинки. Психиатр Евгений Ласый не помнит всех деталей их консультации, но сообщил «парень хотел сжечь себя газетами».

— Я поставил ему два диагноза : умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности, — рассказал во время допроса в суде Евгений Ласый.

Судя по тому, какие вопросы задает свидетелям адвокат Казакевича, можно сделать вывод, что он пытается представить все так, что Влад не совсем отдавал отчет своим действиям, ему не была оказана профессиональная помощь врачей, а препарат от угревой сыпи мог стать психотравмирующим фактором. Но сам Казакевич эту линию защиты не поддерживает.

— Адвокат и родители хотели, чтобы я частично признал вину, на что-то надеялись. Но я признаю полностью, — заявил из клетки обвиняемый.

Накануне трагедии Казакевич интересовался в интернете, за что грозит смертная казнь. Знал, что ему исключительная мера наказания не светит, поэтому рассчитывал, что его убьют при задержании. Но вопрос адвоката, какую меру наказания он бы хотел, ответил:

— Казнь, смертная.

В настоящий момент с учетом всех преступлений Владу Казакевичу грозит до 17 лет лишения свободы.