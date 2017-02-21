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Почти все физлица – вкладчики Дельта Банка вернули свои вклады

22.02.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов завершает исполнение обязательств перед вкладчиками закрывшегося "Дельта Банка", за два года практически все физлица получили возмещение своих депозитов, сообщили Sputnik в агентстве.

Почти все физлица – вкладчики Дельта Банка вернули свои вклады
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как ранее сообщал Sputnik, Нацбанк в марте 2015 года отозвал у белорусского "Дельта Банка" лицензию, в нем была назначена временная администрация. Позже по решению Верховного суда о признании банка экономически несостоятельным началась процедура его банкротства.

"За два года, прошедших с момента отзыва банковской лицензии у ЗАО "Дельта Банк", обязательства перед физлицами лицами выполнены практически полностью. Все вкладчики банка, которые обратились в агентство, получили возмещение", – сообщили в агентстве.

Всего подлежало возмещению 735 миллиардов неденоминированных белорусских рублей (87% в общем объеме депозитов физлиц в "Дельта Банке"), 55 миллионов долларов (10%) и 9,1 миллиона евро (3%).

С марта 2015 года по февраль 2017 года было удовлетворено более 24 тысяч требований физических лиц на сумму 757 миллиардов неденоминированных белорусских рублей, 53,3 миллиона долларов и 8,9 миллиона евро (с учетом встречных требований и выплат валютных обязательств в белорусских рублях). По состоянию на 20 февраля 2017 года осталось выплатить 38 тысяч долларов, 312 тысяч деноминированных белорусских рублей и 6 тысяч евро. 

"Не возмещены агентством суммы депозитов физическим лицам, которые по различным причинам не обратились с заявлением в агентство или не явились за получением перечисленных на их имя денежных средств в ОАО "Банк Москва-Минск", который является банком-поверенным", – отметили в агентстве.

Там напомнили, что по законодательству срок исполнения государством обязательств завершается 17 марта 2017 года, и призвали граждан, которые еще не вернули свои депозиты, прийти с заявлениями в агентство или в "Банк Москва-Минск".

 
Теги: Минск
 
 
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Всего вкладчикам банка было возвращено депозитов на 735 миллиардов "старых" рублей, 55 миллионов долларов и 9,1 миллиона евро. Срок исполнения обязательств...

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