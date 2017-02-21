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Неделя белорусской кухни в Минске: будут заливная рыба и клецки
22.02.2017 11:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Более сотни минских кафе и ресторанов примут участие в проведении 13-й недели белорусской кухни, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Ставшая традиционной неделя пройдет в белорусской столице уже в 13-й раз – с 27 февраля по 5 марта.
Как сообщили в среду в управлении, в этой неделе примут участие 102 объекта общепита в Минске. Все они предложат посетителям по пять блюд: заливное из карпа, крупеню, верещанку с блинами, картофельные клецки с мясом или манник с творогом.
Все блюда в кафе и ресторанах будут приготовлены по единым рецептам, также на них установлена и фиксированная стоимость:
Среди кафе и ресторанов, участвующих в неделе белорусской кухни, — не только заведения с национальной кухней, по и популярные сетевые объекты питания, а также дорогие рестораны – их полный перечь размещен на
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В рамках проведения мероприятий все заведения добавят в меню пять блюд белорусской кухни, приготовленных по единым рецептам.
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