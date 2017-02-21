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В Минске задержали 36-летнего эксгибициониста
22.02.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by
В Ленинском районе столицы задержан 36-летний мужчина, которого подозревают в нескольких хулиганских выходках. Подробности
— 15 февраля злоумышленник освободился из мест лишения свободы и уже 18 февраля демонстрировал свои половые органы в общественном месте, чем явно проявлял неуважение к обществу и грубо нарушал общественный порядок, — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.
С заявлением в милицию обратилась женщина, позже выяснилось — случай не единичный.
Задержанный — безработный и ранее неоднократно судимый минчанин. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 3 года.
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С заявлением в милицию обратилась женщина, позже выяснилось - случай не единичный.
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