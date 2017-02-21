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Директор одного из райагросервисов Минской области подозревается во взяточничестве
22.02.2017 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Директор одного из райагросервисов Минской области подозревается в получении взятки в сумме Br850, сообщил
По его словам, должностное лицо подозревается в получении взятки в размере Br850 от представителя коммерческой структуры за положительное решение вопроса, входящего в его компетенцию, — погашение дебиторской задолженности райагросервиса перед этим субъектом хозяйствования.
Прокуратура Минской области санкционировала заключение под стражу руководителя предприятия.
Предварительное следствие по уголовному делу ведется следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области.
Ответственность за получение взятки должностным лицом предусмотрена ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса. В случае признания руководителя виновным ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.
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В случае признания руководителя виновным ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности...
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