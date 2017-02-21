МИНСК, 22 фев — Sputnik. Стюардессы "Аэрофлота" подали на компанию в суд за дискриминацию по возрасту и внешности.



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"Нас всех массово сфотографировали и измерили, некоторых даже взвешивали — делалось это под предлогом ребрендинга авиакомпании и заказа новой формы для сотрудников. <…> Всех, кто был старше 40 и у кого одежда больше 48-го размера, перестали ставить на заграничные рейсы", — рассказала Магурина "Радио Свобода" .

Стюардесса рассказала, что она и ее коллеги, которые также не прошли такой неожиданный кастинг, отныне работают только на утренних и ночных рейсах. Их определили в группу "старые, толстые и страшные", между собой они называют ее СТС, а вместо 90 часов налета оставили — кому 60, а кому и 40, отметила стюардесса.

Ряд пользователей социальных сетей встали на защиту сотрудниц авиакомпании. Некоторые отмечают, что в авиацию обычно идут те, кто любит небо, потому не нужно провоцировать отношение к стюардессе как к обслуживающему персоналу. Многие отметили неуважительное отношение ряда пассажиров к этой работе.