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Житель Гомеля принес в милицию 100-летний наган

22.02.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В оперативно-дежурную службу Добрушского РОВД обратился 38-летний гомельчанин с просьбой принять у него на уничтожение оружие. Когда мужчина продемонстрировал экземпляр, удивлению сотрудников дежурной части не было предела — перед ними лежал наган калибра 7,62 миллиметра, который был изготовлен в 1917 году.


— Мужчина рассказал, что револьвер он обнаружил во время ремонта дома своего покойного дедушки. Наган хорошо сохранился и находится в исправном состоянии, — сообщили в УВД подробности.

В милиции также напомнили, что добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной и административной ответственности. Осуществить процедуру можно в любом ближайшем отделе милиции.


 
 
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Револьвер мужчина обнаружил во время ремонта дома своего покойного дедушки. Наган хорошо сохранился и находится в исправном состояни

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