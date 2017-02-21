В оперативно-дежурную службу Добрушского РОВД обратился 38-летний гомельчанин с просьбой принять у него на уничтожение оружие. Когда мужчина продемонстрировал экземпляр, удивлению сотрудников дежурной части не было предела — перед ними лежал наган калибра 7,62 миллиметра, который был изготовлен в 1917 году.





— Мужчина рассказал, что револьвер он обнаружил во время ремонта дома своего покойного дедушки. Наган хорошо сохранился и находится в исправном состоянии, — сообщили в УВД подробности.

В милиции также напомнили, что добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной и административной ответственности. Осуществить процедуру можно в любом ближайшем отделе милиции.



