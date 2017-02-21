МИНСК, 22 фев – Sputnik. Комитет государственного контроля констатирует: в Могилеве зачастую работы по благоустройству дворовых территорий ведутся некачественно, вопрос требует решения, поскольку недоработки строителей негативно влияют на привлекательность областного центра.



© Sputnik Владимир Федоренко Сделать "пошире и попрямее": своей планировкой Минск обязан Сталину

Итоги проверки объектов благоустройства в Могилеве были подведены на коллегии областного КГК.

"Организация работы по планированию, финансированию, строительству и эксплуатации объектов благоустройства в Могилеве требует улучшения. В этой сфере имеется ряд проблем, негативно сказывающихся на эстетическом восприятии и уровне привлекательности областного центра", – сообщили в КГК.

В комитете отметили, что десятки пешеходных дорожек и тротуаров в микрорайонах "Спутник", "Казимировка" и "Фатина" на момент их обследования (в 2016 году) не были связаны между собой, находились в заброшенном и полуразрушенном состоянии.

Кроме того, при возведении многоквартирных домов в областном центре строители не всегда правильно располагают во дворах дорожки и детские площадки, что зачастую не позволяет гражданам использовать их.

В КГК также отметили, что во всех трех новых микрорайонах были обнаружены нарушенные участки проездов и тротуаров, ямы и выбоины на них, на некоторых смотровых колодцах не было люков. При этом подрядчики не устраняют строительные дефекты, возникшие на данных объектах в гарантийный период.

В комитете подчеркнули, что КГК внес местным властям конкретные предложения по исправлению недостатков и взял их исполнение на контроль.