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КГК взял на контроль состояние пешеходных дорожек в Могилеве

22.02.2017 12:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Комитет государственного контроля констатирует: в Могилеве зачастую работы по благоустройству дворовых территорий ведутся некачественно, вопрос требует решения, поскольку недоработки строителей негативно влияют на привлекательность областного центра.

КГК взял на контроль состояние пешеходных дорожек в Могилеве
© Sputnik Владимир Федоренко
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Итоги проверки объектов благоустройства в Могилеве были подведены на коллегии областного КГК.

"Организация работы по планированию, финансированию, строительству и эксплуатации объектов благоустройства в Могилеве требует улучшения. В этой сфере имеется ряд проблем, негативно сказывающихся на эстетическом восприятии и уровне привлекательности областного центра", – сообщили в КГК.

В комитете отметили, что десятки пешеходных дорожек и тротуаров в микрорайонах "Спутник", "Казимировка" и "Фатина" на момент их обследования (в 2016 году) не были связаны между собой, находились в заброшенном и полуразрушенном состоянии. 

Кроме того, при возведении многоквартирных домов в областном центре строители не всегда правильно располагают во дворах дорожки и детские площадки, что зачастую не позволяет гражданам использовать их.

В КГК также отметили, что во всех трех новых микрорайонах были обнаружены нарушенные участки проездов и тротуаров, ямы и выбоины на них, на некоторых смотровых колодцах не было люков. При этом подрядчики не устраняют строительные дефекты, возникшие на данных объектах в гарантийный период. 

В комитете подчеркнули, что КГК внес местным властям конкретные предложения по исправлению недостатков и взял их исполнение на контроль. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Инспекторы комитета нашли в микрорайонах "Спутник", "Казимировка" и "Фатина" десятки разрушенных пешеходных дорожек и тротуаров.

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