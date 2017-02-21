﻿ Брюссельского "Писающего мальчика" оденут в вышиванку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брюссельского "Писающего мальчика" оденут в вышиванку

22.02.2017 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Предприятия белорусского концерна "Беллегпром" изготовили и передают в Бельгию для мэрии Брюсселя национальный белорусский костюм для всемирно известной скульптуры "Писающий мальчик" ("Манекен-Пис"), сообщили Sputnik в пресс-службе концерна.

Брюссельского "Писающего мальчика" оденут в вышиванку
© Sputnik/ снимок экрана
Валуев посетил "Дожинки" в Сенно

В создании и изготовлении костюма для "Манекен-Писа" принимали участие организации швейной, текстильной и обувной отраслей концерна "Беллегпром".

"В рамках 25-летней годовщины установления дипломатических связей между Беларусью и Бельгией белорусское посольство и мэрия Брюсселя проработали вопрос о том, чтобы впервые в истории двусторонних отношений передать национальный белорусский костюм в дар символу бельгийской столицы "Манекен-Пис", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что к самому костюму были предъявлены строгие требования. Так, он должен строго соответствовать лекалам и быть устойчивым к погодным явлениям. 

В концерне рассказали, что льняную ткань для костюма передал Оршанский льнокомбинат, она обработана специальной пропиткой, устойчивой к погодным условиям. 

"Сам костюм был изготовлен ОАО "Элиз" из Дзержинска. Над созданием образа трудилась молодой  художник-модельер предприятия Лигорова Наташа. Обувь изготовлена Минским обувным ОАО "Луч", разработкой дизайна занималась главный художник предприятия Коршун Лариса", – сообщили в концерне, добавив, что пояс для костюма был предоставлен предприятием "Скарбнiца", шляпа Хойникской фабрикой художественных изделий.

Нарядить "Писающего мальчика" в вышиванку планируют 10 марта. В этот день в ратуше Брюсселя пройдут торжества с участием белорусских дипломатов и представителей белорусской диаспоры. На церемонии открытия наряженной скульптуры выступят белорусские фольклорные коллективы, посетителей будут угощать белорусскими напитками.

"Манекен-Пис" (Писающий мальчик) — одна из самых известных и популярных достопримечательностей Брюсселя, представляющая собой небольшую бронзовую скульптуру мальчика, писающего в фонтан. 

Еще в 1698 году в Бельгии зародилась традиция в период различных праздников одевать и украшать скульптуру различными способами. Сегодня "Манекен-Пис" – обладатель большого гардероба национальных, профессиональных и вымышленных костюмов. Порядка 800 нарядов находятся в городском музее Брюсселя.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изготовленный на предприятиях Беллегпрома белорусский национальный костюм будет передан мэрии Брюсселя.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Брестская "чулочка" законсервировала мужские носки перед 23 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика