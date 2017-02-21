МИНСК, 22 фев – Sputnik. Предприятия белорусского концерна "Беллегпром" изготовили и передают в Бельгию для мэрии Брюсселя национальный белорусский костюм для всемирно известной скульптуры "Писающий мальчик" ("Манекен-Пис"), сообщили Sputnik в пресс-службе концерна.



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В создании и изготовлении костюма для "Манекен-Писа" принимали участие организации швейной, текстильной и обувной отраслей концерна "Беллегпром".

"В рамках 25-летней годовщины установления дипломатических связей между Беларусью и Бельгией белорусское посольство и мэрия Брюсселя проработали вопрос о том, чтобы впервые в истории двусторонних отношений передать национальный белорусский костюм в дар символу бельгийской столицы "Манекен-Пис", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что к самому костюму были предъявлены строгие требования. Так, он должен строго соответствовать лекалам и быть устойчивым к погодным явлениям.

В концерне рассказали, что льняную ткань для костюма передал Оршанский льнокомбинат, она обработана специальной пропиткой, устойчивой к погодным условиям.

"Сам костюм был изготовлен ОАО "Элиз" из Дзержинска. Над созданием образа трудилась молодой художник-модельер предприятия Лигорова Наташа. Обувь изготовлена Минским обувным ОАО "Луч", разработкой дизайна занималась главный художник предприятия Коршун Лариса", – сообщили в концерне, добавив, что пояс для костюма был предоставлен предприятием "Скарбнiца", шляпа Хойникской фабрикой художественных изделий.

Нарядить "Писающего мальчика" в вышиванку планируют 10 марта. В этот день в ратуше Брюсселя пройдут торжества с участием белорусских дипломатов и представителей белорусской диаспоры. На церемонии открытия наряженной скульптуры выступят белорусские фольклорные коллективы, посетителей будут угощать белорусскими напитками.

"Манекен-Пис" (Писающий мальчик) — одна из самых известных и популярных достопримечательностей Брюсселя, представляющая собой небольшую бронзовую скульптуру мальчика, писающего в фонтан.

Еще в 1698 году в Бельгии зародилась традиция в период различных праздников одевать и украшать скульптуру различными способами. Сегодня "Манекен-Пис" – обладатель большого гардероба национальных, профессиональных и вымышленных костюмов. Порядка 800 нарядов находятся в городском музее Брюсселя.