БРЕСТ, 22 фев – Sputnik. Брестский чулочный комбинат выпустил ограниченную подарочную партию мужских носков, которые упаковали в консервные банки.

Носки выпустили как подарок ко Дню защитников отечества. Как сообщили на предприятии, всего было изготовлено три тысячи банок.

"Дарить носки на 23 февраля банально? Нет. Теперь дождь, снег, ураганный ветер не страшны — пятки любимого мужчины останутся сухими надолго", – пошутили на предприятии.



© Фото: Брестский чулочный комбинат Подарочные носки в банке

Носки в банках отличаются только размером, в остальном они одинаковые: черного цвета, 73% – хлопок, 25% – полиэстэр, 2% – эластан.

Необычный подарок уже можно купить в магазинах Брестского чулочного комбината. При этом на предприятии не стали отвечать на вопрос, готовится ли подобная подарочная серия к 8 Марта.