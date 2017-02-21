Масленичная неделя, когда на столе господствуют блины, напомнила об уникальном блюде, которое признано нематериальным культурным наследием Беларуси и внесено в Государственный список историко-культурных ценностей республики. Речь идет о необычной закуске — масляном баране. Традиция изготовления барашка из сливочного масла сохраняется в Глубокском районе благодаря жительнице деревни Матюково Марине Хрол.





Искусная хозяйка по большим праздникам подает на стол барашка из подсоленного домашнего сливочного масла (у нее на подворье три коровы), взбитого в маслобойке. Так же радовали свои семьи необычной закуской мама, бабушка, прабабушка Марины Хрол.

И вот — в разгар масленичной недели — мы отправились к мастерице, чтобы увидеть, как в искусных руках женщины обычное сливочное масло превращается в историко-культурную ценность. Да и что тут скрывать: блины особенно хороши с маслом.

С Мариной Хрол мы встретились в школе деревни Плиса — здесь должен был состояться мастер-класс по изготовлению барашка.

— Детям очень нравится этот процесс, они всегда внимательны и заинтересованы, — делится наблюдениями мастерица.

Пока идут приготовления, Марина Ивановна рассказывает про свою семью:

— Сколько себя помню, моя мама всегда начинала приготовление праздничных блюд на Пасху с масляного барана. Причем если Воскресение Христово выпадало на раннюю весну и коровы еще не успевали растелиться (а значит, своего масла не было), то барашка мама делала даже из магазинного маргарина. Но фирменный баран был на нашем праздничном столе всегда.





Сейчас это блюдо могут приготовить и представители молодого поколения семьи Хрол — племянница и старший сын нашей героини.

— С тех пор как традиция приготовления масляного барана вошла в список историко-культурных ценностей, у меня в гостях побывало множество журналистов. Писали, снимали, рассказывали… У людей появился интерес — провожу мастер-классы, по просьбам односельчан и знакомых делаю масляных барашков для их семейных торжеств и праздников, — рассказала Марина Хрол.

Она также поделилась впечатлениями от поездки в Латвию. На жителей соседней страны произвело очень сильное впечатление то, что в белорусской семье уже несколько сотен лет хранится уникальная кулинарная традиция.

Все приготовления завершены — и Марина Ивановна ловко берется за дело. От куска масла отсекается все лишнее, и начинается процесс изготовления основы — тела барашка.

— Надо быть немного скульптором. Лепить начинаем с головы, выравниваем тело, разглаживаем масло — примерно так же, как пластилин, — поясняет свои действия искусница.

Зрители — а это не только дети, но и работники школы — отмечают, что изначально барашек больше похож на утку, лошадь или оленя…





Девочки внимательно следят за действиями мастерицы и рассказывают, что никогда раньше не видели, как готовится баран. «Мы знали о Марине Ивановне и ее необычном блюде, но никогда не видели, как она его делает», — делится одна из учениц. А педагоги рассказали, что Марина Хрол и сама 30 лет назад училась в этой школе. Часто бывает здесь и сейчас, так как заведует Мнютским сельским домом культуры.

Тем временем мастерица приступает ко второму этапу приготовления блюда — созданию волнистого руна. «Для этого понадобится бинт или марля. Их надо свернуть пополам, чтобы получилось два слоя — так кудряшки будут более тонкими. Берем кусочек масла, кладем в центр ткани, сворачиваем ее и пальцами продавливаем масло сквозь марлю», — комментирует свои действия Марина Хрол.





— Это непростое дело. Силу надо приложить. Начинаем наращивать шерсть с головы, двигаясь к хвосту. А вот есть наше блюдо надо в обратном направлении — начиная именно с хвоста. Если сразу съесть голову, то не совсем понятно будет, что это баран, — рассказывает мастер.

Дети внимательно ловили слова и запоминали действия. И вот пришло время браться за дело самим. Под руководством Марины Хрол школьники дружно приступили к выдавливанию масла и по очереди прилепляли кудряшки — «золотое руно» быстро нарастало, превращая барашка в пышного красавца.

Затем мастерица приступила к оформлению головы. Глаза — горошины черного перца, рожки — воск, ушки — кусочки масла. Барашек готов!





На все про все потребовалось около получаса.

— Готовое блюдо можно переложить на другую посуду. У меня для этого есть специальная тарелка. Удобно использовать селедочницу, барашек на ней хорошо помещается и красиво смотрится, — поясняет Марина Хрол. — Масла понадобится 500−800 г. Причем чем меньше барашек, тем сложнее и кропотливее работа.

Школьники любуются созданным шедевром и делятся впечатлениями. Судя по всему, на нынешнюю Пасху их родители услышат просьбу, очень схожую с цитатой из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери: «Пожалуйста… Давайте сделаем барашка».





— Смачна есцi! — желает мастерица, и на столе появляются блины.

К слову, в Государственный список историко-культурных ценностей республики включено несколько традиционных ремесел, обрядов и способов приготовления блюд Витебской области. В том числе народные игры «Жаніцьба Цярэшкi», «Пахаванне дзеда» и обряд «Нашэнне наметкі». Элементами нематериального культурного наследия признаны традиции ажурного ткачества в Городокском районе, валяния валенок в Миорском, искусство росписи ковров Витебского Поозерья, а также технология выпечки ржаного хлеба.



