МИНСК, 22 фев — Sputnik. Народный художник Беларуси Иван Миско 85-летие встречает в собственной мастерской. Именно сюда с поздравлениями звонят его друзья и главные герои произведений — космонавты из разных стран.



© Sputnik / Виктор Толочко Космические миры Ивана Миско

Первыми, конечно, его поздравили белорусские космонавты — президент Федерации космонавтики России Владимир Коваленок и Олег Новицкий, который сейчас находится в космосе, на борту МКС.

"Юбилей у меня пока в рабочем режиме — 12 апреля открывается моя персональная выставка, на ней и отпразднуем. А пока все время занято подготовкой — с 7 утра я уже в мастерской" — поделился юбиляр.

Впрочем, по словам Миско, его заветная мечта недавно осуществилась: на борту международной космической станции сейчас проходит выставка из 100 его работ, которую организовал давний друг Ивана Якимовича, космонавт Олег Новицкий.

"Эту выставку можно считать самой главной для меня — всю жизнь я космосом восторгаюсь, все мои работы о нем — и хоть сам не смог слетать, но произведения мои все-таки полетели", — не скрывает восторга растроганный художник.

Sputnik Беларусь поздравляет Народного художника с юбилеем и желает ему многих лет творческого долголетия и новых орбит вдохновения!