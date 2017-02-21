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Стюардесса "Эмирэйтс": с лишним весом компания предложит похудеть
22.02.2017 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Для интернациональных компаний, таких как "Эмирэйтс", на первом месте всегда уровень английского и умение себя держать, а внешность идет пятым, если не шестым пунктом, рассказала Sputnik Ксения Федоренок, стюардесса авиакомпании.
© Sputnik Максим Блинов
"Насчет размера одежды я согласна — иногда видишь на борту "коровушек" за 90 кг, и думаешь про себя: и это представительница "Эмирэйтс"?.." — говорит девушка.
При этом она отмечает, что возрастной дискриминации у них в компании нет. А вот с пышными формами в состав экипажа могут не принять.
"Если твой вес переходит все границы разумного (для летных птичек), компания свяжется с тобой, оставит на земле на некоторое время и посадит на строгую диету. Тебе дают пару месяцев и количество килограмм, которые ты должна сбросить", — рассказала девушка.
Причем, если стюардесса не последует советам, дело может дойти до увольнения.
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