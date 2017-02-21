МИНСК, 22 фев — Sputnik. Для интернациональных компаний, таких как "Эмирэйтс", на первом месте всегда уровень английского и умение себя держать, а внешность идет пятым, если не шестым пунктом, рассказала Sputnik Ксения Федоренок, стюардесса авиакомпании.

"Насчет размера одежды я согласна — иногда видишь на борту "коровушек" за 90 кг, и думаешь про себя: и это представительница "Эмирэйтс"?.." — говорит девушка.

При этом она отмечает, что возрастной дискриминации у них в компании нет. А вот с пышными формами в состав экипажа могут не принять.

"Если твой вес переходит все границы разумного (для летных птичек), компания свяжется с тобой, оставит на земле на некоторое время и посадит на строгую диету. Тебе дают пару месяцев и количество килограмм, которые ты должна сбросить", — рассказала девушка.

Причем, если стюардесса не последует советам, дело может дойти до увольнения.

На днях сотрудницы "Аэрофлота" рассказали о дискриминации, которой подверглись в компании . Все, кто старше 40 и у кого одежда больше 48-го размера перестали ставить на международные рейсы. Одна из стюардесс рассказала, что она и ее коллеги, которые также не прошли такой неожиданный кастинг, отныне работают только на утренних и ночных рейсах. Их определили в группу "старые, толстые и страшные", отметила стюардесса.

Ряд пользователей социальных сетей встали на защиту сотрудниц авиакомпании.

Сотрудница "Аэрофлота" Евгения Магурина рассказала, что с июля 2016 года авиаперевозчик разрешает работать на международных рейсах только "молодым и худым" стюардессам.