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МИТСО отказался от переаттестации по специальности "Финансы и кредит"

22.02.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Международный университет МИТСО отказался от повторной аккредитации по специальности "Финансы и кредит", сообщил Sputnik первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш.

МИТСО отказался от переаттестации по специальности "Финансы и кредит"
© Sputnik / Елена Васильева
МИТСО больше не будет готовить финансистов

Профсоюзный университет проверяли в конце минувшего года, однако не смог сдать аттестацию по "Финансам и кредиту" – проверку не прошли студенты 4-го курса специальности, после чего в аккредитации специальности для МИТСО отказали.

"Руководство МИТСО приняло решение о прекращении подготовки по данной специальности, отказавшись от проведения повторной аккредитации", – сообщил Sputnik Богуш.

Часть студентов закрытой специальности уже переведены в том же университете на другие специальности, остальные по желанию могут продолжить обучение в других вузах. Свое согласие принять студентов из МИТСО дали БГУ, БГЭУ и некоторые другие высшие учреждения образования.

Если студенты с закрытой специальности "Финансы и кредит" продолжат обучение по другой специальности, то получат диплом именно в той области, в которой будет оканчивать учебу в вузе.

МИТСО – университет Федерации профсоюзов Беларуси, в котором ежегодно обучаются около семи тысяч человек. У МИТСО есть филиалы в Витебске и Гомеле. С 2011 года университет возглавляет ректор Станислав Князев.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Студенты закрытой в профсоюзном университете специальности или переведены на другие, или продолжат учебу в других вузах.

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