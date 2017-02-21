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МИТСО отказался от переаттестации по специальности "Финансы и кредит"
22.02.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Международный университет МИТСО отказался от повторной аккредитации по специальности "Финансы и кредит", сообщил Sputnik первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш.
© Sputnik / Елена Васильева
Профсоюзный университет проверяли в конце минувшего года, однако не смог сдать аттестацию по "Финансам и кредиту" – проверку не прошли студенты 4-го курса специальности, после чего в аккредитации специальности для МИТСО отказали.
"Руководство МИТСО приняло решение о прекращении подготовки по данной специальности, отказавшись от проведения повторной аккредитации", – сообщил Sputnik Богуш.
Часть студентов закрытой специальности уже переведены в том же университете на другие специальности, остальные по желанию могут продолжить обучение в других вузах. Свое согласие принять студентов из МИТСО дали БГУ, БГЭУ и некоторые другие высшие учреждения образования.
Если студенты с закрытой специальности "Финансы и кредит" продолжат обучение по другой специальности, то получат диплом именно в той области, в которой будет оканчивать учебу в вузе.
МИТСО – университет Федерации профсоюзов Беларуси, в котором ежегодно обучаются около семи тысяч человек. У МИТСО есть филиалы в Витебске и Гомеле. С 2011 года университет возглавляет ректор Станислав Князев.
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Студенты закрытой в профсоюзном университете специальности или переведены на другие, или продолжат учебу в других вузах.
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