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В Минске поймали эксгибициониста-рецидивиста

22.02.2017 14:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минская полиция задержала эксгибициониста, на которого пожаловалась местная жительница. Как оказалось, 36-летний мужчина только 15 февраля освободился из мест лишения свободы, и уже 18 числа демонстрировал половые органы в общественном месте, передает БЕЛТА.

Задержанный неоднократно судим. По новому эпизоду в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители предполагают, что подавшая заявление женщина - не единственная пострадавшая, и просят других жертв эксгибициониста обращаться в Ленинское РУВД Минска.

В ноябре прошлого года в Москве задержали 25-летнего инженера-эксгибициониста, раздевшегося перед девочками возле школы, где они учились.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, едва освободившись из тюрьмы, попался на том, что демонстрировал половые органы в общественном месте.

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