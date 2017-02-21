Минская полиция задержала эксгибициониста, на которого пожаловалась местная жительница. Как оказалось, 36-летний мужчина только 15 февраля освободился из мест лишения свободы, и уже 18 числа демонстрировал половые органы в общественном месте, передает БЕЛТА .

Задержанный неоднократно судим. По новому эпизоду в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители предполагают, что подавшая заявление женщина - не единственная пострадавшая, и просят других жертв эксгибициониста обращаться в Ленинское РУВД Минска.