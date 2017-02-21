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А был ли мальчик? Беллегпром снял новость о вышиванке для Брюсселя

22.02.2017 15:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Концерн "Беллегпром" удалил со своего официального сайта сообщение о том, что его предприятия изготовили и передают в Бельгию для мэрии Брюсселя национальный белорусский костюм для всемирно известной скульптуры "Писающий мальчик" ("Манекен-Пис").

Как сообщал Sputnik, 10 марта в Брюсселе должны были состояться торжества по случаю переодевания скульптуры в белорусский национальный костюм.

"Новость снята с сайта по указанию руководства концерна, без объяснения причин", — сообщили Sputnik в пресс-службе концерна.

Там не смогли уточнить, состоятся ли запланированные на 10 марта торжества.

"Манекен-Пис" (Писающий мальчик) — одна из самых известных и популярных достопримечательностей Брюсселя, представляющая собой небольшую бронзовую скульптуру мальчика, писающего в фонтан. Еще в 1698 году в Бельгии зародилась традиция в период различных праздников одевать и украшать скульптуру различными способами. Сегодня "Манекен-Пис" — обладатель большого гардероба национальных, профессиональных и вымышленных костюмов. Порядка 800 нарядов находятся в городском музее Брюсселя.

Белорусский национальный костюм планировалось передать впервые, его в коллекции нарядов нет.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новость снята с сайта концерна по указанию руководства и без объяснения причин. В концерне также не могут сказать, состоятся ли 10 марта торжества по переодеванию...

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