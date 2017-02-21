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МВД: в Беларусь могут пустить по паспорту ДНР или ЛНР "в зависимости от жизненной ситуации"
22.02.2017 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Министерство внутренних дел
Как поясняет МВД, Донецкая и Луганская Народные Республики «являются непризнанными территориальными образованиями», поэтому их документы недействительны на территории Беларуси.
Однако, продолжает министерство, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под
«Таким образом, при въезде в Беларусь с территории России граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Беларусь», — резюмирует МВД.
Как пояснил TUT.BY начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун, речь идет о том, что, если у жителя Донбасса нет объективной возможности предоставить действительный украинский паспорт при въезде в Беларусь, то его ситуацию оценят и «в индивидуальном порядке» могут разрешить въезд в страну.
Напомним, 18 февраля Владимир Путин
Ранее Госпогранкомитет Беларуси
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Министерство внутренних дел объяснило, что жители ДНР и ЛНР "в зависимости от жизненной ситуации" все же могут попасть в нашу страну по паспортам...
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