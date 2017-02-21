Министерство внутренних дел объяснило , в каком случае жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут попасть в Беларусь по паспортам непризнанных республик.



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Как поясняет МВД, Донецкая и Луганская Народные Республики «являются непризнанными территориальными образованиями», поэтому их документы недействительны на территории Беларуси.

Однако, продолжает министерство, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под указ № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». В том числе их освобождают от обязанности предоставлять документы, необходимые для разрешения на проживание в РБ, если у них нет объективной возможности это сделать.

«Таким образом, при въезде в Беларусь с территории России граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Беларусь», — резюмирует МВД.

Как пояснил TUT.BY начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун, речь идет о том, что, если у жителя Донбасса нет объективной возможности предоставить действительный украинский паспорт при въезде в Беларусь, то его ситуацию оценят и «в индивидуальном порядке» могут разрешить въезд в страну.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений»

Ранее Госпогранкомитет Беларуси заявлял , что въезд в нашу страну по документам ДНР и ЛНР «в настоящее время невозможен» и что жители Донбасса могут въезжать по украинским паспортам.