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МВД: документы ЛДНР недействительны в Беларуси
22.02.2017 15:30 — Новости Общества | БДГ
Самопровозглашенные на территории Украины Донецкая и Луганская Народные Республики (далее – ЛДНР) являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем выданные ими документы недействительны на территории Беларуси.
С таким заявлением 22 февраля
Вместе с тем, отметили в МВД, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента Беларуси от 30 августа 2014 года № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», в том числе освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси.
Таким образом, при въезде в Беларусь с территории России по проездным документам ЛДНР органы внутренних дел будут сначала проводить процедуру идентификации личности, а затем в зависимости от жизненной ситуации принимать решение о возможности дальнейшего пребывания в стране, заявили в МВД.
Между тем ранее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в комментарии
При этом, по его словам, лиц с паспортами ЛДНР в Беларуси будут привлекать к ответственности согласно действующему законодательству, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда.
Причиной таких заявлений белорусских властей стало то, что российский президент Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Таким образом, в России признали действительными документы ЛДНР об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.
В ответ на такие действия России, с которой у Беларуси отсутствует пограничный контроль, в Беларуси была также
Согласно петиции, выдача официальных документов органами, не уполномоченными на то украинским законодательством, на территории Украины нарушает белорусско-украинский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также соглашение между правительствами двух стран, в котором приведен перечень документов для безвизовых поездок в Беларусь граждан Украины, в который паспорта и другие документы, выданные организациями отдельных районов Луганской и Донецкой областей, не входят.
Кроме того, заявляют авторы обращения, на территории данных районов Украины происходят боевые действия с применение огнестрельного оружия, контроль за летальным оружием отсутствует. «Признание паспортов лиц без гражданства, находящихся на данных территориях, при отсутствии пограничного контроля со стороны Республики Беларусь на границе с Россией влечет опасность проникновения лиц с огнестрельным оружием в нашу страну и несет угрозу территориальной целостности и безопасности граждан Республики Беларусь», - заявляют авторы петиции.
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Самопровозглашенные на территории Украины Донецкая и Луганская Народные Республики (далее – ЛДНР) являются непризнанными территориальными образованиями, в...
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