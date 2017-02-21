Самопровозглашенные на территории Украины Донецкая и Луганская Народные Республики (далее – ЛДНР) являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем выданные ими документы недействительны на территории Беларуси.

С таким заявлением 22 февраля выступило министерство внутренних дел Беларуси.

Вместе с тем, отметили в МВД, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента Беларуси от 30 августа 2014 года № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», в том числе освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси.

Таким образом, при въезде в Беларусь с территории России по проездным документам ЛДНР органы внутренних дел будут сначала проводить процедуру идентификации личности, а затем в зависимости от жизненной ситуации принимать решение о возможности дальнейшего пребывания в стране, заявили в МВД.

Между тем ранее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в комментарии БелТА заявил, что въехать в Беларусь по документам непризнанных ДНР и ЛНР при отсутствии других документов, дающих на это право, в настоящее время не получится.

При этом, по его словам, лиц с паспортами ЛДНР в Беларуси будут привлекать к ответственности согласно действующему законодательству, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда.

Причиной таких заявлений белорусских властей стало то, что российский президент Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Таким образом, в России признали действительными документы ЛДНР об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.

В ответ на такие действия России, с которой у Беларуси отсутствует пограничный контроль, в Беларуси была также создана петиция , в которой белорусские власти просят ввести пограничный контроль на границе с РФ. Собранные под ней подписи планируется передать в министерство иностранных дел и Государственный пограничный комитет Беларуси.

Согласно петиции, выдача официальных документов органами, не уполномоченными на то украинским законодательством, на территории Украины нарушает белорусско-украинский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также соглашение между правительствами двух стран, в котором приведен перечень документов для безвизовых поездок в Беларусь граждан Украины, в который паспорта и другие документы, выданные организациями отдельных районов Луганской и Донецкой областей, не входят.

Кроме того, заявляют авторы обращения, на территории данных районов Украины происходят боевые действия с применение огнестрельного оружия, контроль за летальным оружием отсутствует. «Признание паспортов лиц без гражданства, находящихся на данных территориях, при отсутствии пограничного контроля со стороны Республики Беларусь на границе с Россией влечет опасность проникновения лиц с огнестрельным оружием в нашу страну и несет угрозу территориальной целостности и безопасности граждан Республики Беларусь», - заявляют авторы петиции.