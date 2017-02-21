МИНСК, 22 фев – Sputnik. Множество устрашающих иллюстраций котов с хештегами #Edges2cats заполонило социальные сети.

Программа Edges2cats при помощи нейронной сети "превращает" схематические рисунки в "реалистичные" изображения. Многие пользователи демонстрируют свою изобретательность и пытаются сделать котов из разных фигур – от зонтиков и до тостеров.

Программа научилась делать изображения после обработки двух тысяч стоковых сайтов со снимками кошек, однако процесс обучения нейросети продолжается: до сих пор Edges2cats плохо рассчитывает расположение глаз животных и некоторые другие детали.

Интернет-пользователи уже оценили такой "баг" нового приложения и заполонили социальные сети снимками "последствий" обработки в приложении.

Edges2cats был разработчиком Кристофером Гессе, демоверсия была опубликована 19 февраля.