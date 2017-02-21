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Место преткновения: Куропаты, стройка в Зеленом Луге и "Бульбаш-холл" с высоты
22.02.2017 16:00 — Новости Общества | Tut.by
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TUT.BY посмотрел на Куропаты, спорную территорию и скандальный "Бульбаш-холл" с высоты.
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