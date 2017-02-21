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Место преткновения: Куропаты, стройка в Зеленом Луге и "Бульбаш-холл" с высоты

22.02.2017 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Третий день идет противостояние у стройки бизнес-центра в микрорайоне Зеленый Луг. Активисты и местные жители выступают против возведения бизнес-центра. Здесь еще в 2001 году во время стройки МКАД было напряженное противостояние: место массовых расстрелов белорусов защищали неравнодушные. С начала этой недели они схлестнулись со строителями по другую сторону МКАД, в этот раз защищая территорию, прилегающую к урочищу. TUT.BY посмотрел на Куропаты, спорную территорию и скандальный «Бульбаш-холл» с высоты.

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