Третий день идет противостояние у стройки бизнес-центра в микрорайоне Зеленый Луг. Активисты и местные жители выступают против возведения бизнес-центра. Здесь еще в 2001 году во время стройки МКАД было напряженное противостояние: место массовых расстрелов белорусов защищали неравнодушные. С начала этой недели они схлестнулись со строителями по другую сторону МКАД, в этот раз защищая территорию, прилегающую к урочищу. TUT.BY посмотрел на Куропаты, спорную территорию и скандальный «Бульбаш-холл» с высоты.

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