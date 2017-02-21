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Минспорта: на этапе КМ по фристайлу за своих будем болеть вдвойне

22.02.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Гости и участники этапа Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" останутся довольны уровнем проведения соревнований, заявил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.

Минспорта: на этапе КМ по фристайлу за своих будем болеть вдвойне
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Раубичи" примут этап КМ по фристайлу в будущую субботу, 25 февраля. В соревнованиях примет участие около 70 спортсменов из 12 государств, в том числе Австралии, Китая, России, США и Японии. Ранее планировалось, что Беларусь на этапе КМ представит Кушнир, занимающий второе место в общем зачете. 

" Для того, чтобы провести его (этап КМ — Sputnik) исключительно, без возможных помарок и отклонений был проведен ряд организационных совещаний. В принципе постарались учесть все нюансы, какие могут возникнуть при проведении соревнований", — сказал Дурнов в среду на пресс-конференции в Минске.

По словам чиновника, администрация спорткомплекса сделала все необходимое для проведения этапа КМ на должном уровне.

"Мы уверены, что и гости, и участники этап Кубка мира останутся удовлетворены и состоянием спортивного объекта, и инфраструктурой соревнований. И у них останутся только положительный эмоции", — сказал Дурнов.

Он обратил внимание, что в "Раубичи" приедут сильнейшие спортсмены. "Будем болеть за всех, но за наших в двойном размере", — сказал Дурнов.

По его словам, организаторы планируют, что зрителей на трибунах у склона будет много. Дурнов отметил, что они получат большое удовольствие от соревнований лыжных акробатов. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Гости и участники этапа Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" останутся довольны уровнем проведения соревнований, заявил первый заместитель...

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