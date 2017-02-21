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Минчане пытались провезти в Беларусь листья коки из Эквадора

22.02.2017 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Возвращаясь из Эквадора, минчане пытались провезти на родину кокаиновый лист. Возбуждено уголовное дело за незаконно перемещение наркотиков через госграницу, сообщает Государственный таможенный комитет.


Жители Минска, возвращаясь из Эквадора, ехали на легковушке через пункт пропуска «Бенякони» по зеленому коридору. При проведении таможенного контроля в личных вещах пассажирки были обнаружены бумажный пакет и три полиэтиленовых пакета с листьями зеленого цвета.

По заключению Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области в пакетах находилось опасное наркотическое средство — кокаиновый лист (лист коки). Вес перемещаемых наркотиков составил более 20 г.

В отношении жительницы Минска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК РБ (Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.


 
Теги: Минск
 
 
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Возвращаясь из Эквадора, граждане Беларуси пытались провезти на родину кокаиновый лист. Возбуждено уголовное дело за незаконно перемещение наркотиков через...

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