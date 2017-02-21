﻿ Беременная минчанка с парнем делала закладки психотропов в лесу - обоим грозит до 15 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беременная минчанка с парнем делала закладки психотропов в лесу - обоим грозит до 15 лет

22.02.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

21 февраля в Минском районе была задержана молодая пара: беременная девушка и парень. Со стороны выглядело, будто они выгуливают собаку в лесу у деревни Щомыслица. Но при детальном осмотре местности сотрудники милиции нашли спрятанные ими закладки с особо опасным психотропом альфа-PVP. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


По имеющейся у оперативников информации, пара занималась оборотом психотропных веществ не больше месяца. Им грозит срок от 8 до 15 лет — возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).

— К моменту задержания «закладчики» уже успели оборудовать более десятка подобных схронов. В ходе осмотров у пары было обнаружено более 115 граммов порошка, — рассказал начальник управления по наркоконтролю УВД области Олег Сильвестрович.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является особо опасным психотропом.

Задержанные — безработные минчане, девушка находится на 4 месяце беременности.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По имеющейся у оперативников информации, пара занималась оборотом психотропных веществ не больше месяца. Но сейчас им грозит реальный срок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минспорта: на этапе КМ по фристайлу за своих будем болеть вдвойне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика