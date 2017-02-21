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Беременная минчанка с парнем делала закладки психотропов в лесу - обоим грозит до 15 лет
22.02.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by
21 февраля в Минском районе была задержана молодая пара: беременная девушка и парень. Со стороны выглядело, будто они выгуливают собаку в лесу у деревни Щомыслица. Но при детальном осмотре местности сотрудники милиции нашли спрятанные ими закладки с особо опасным психотропом альфа-PVP. Подробности
По имеющейся у оперативников информации, пара занималась оборотом психотропных веществ не больше месяца. Им грозит срок от 8 до 15 лет — возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).
— К моменту задержания «закладчики» уже успели оборудовать более десятка подобных схронов. В ходе осмотров у пары было обнаружено более 115 граммов порошка, — рассказал начальник управления по наркоконтролю УВД области Олег Сильвестрович.
Экспертиза подтвердила, что изъятое является особо опасным психотропом.
Задержанные — безработные минчане, девушка находится на 4 месяце беременности.
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По имеющейся у оперативников информации, пара занималась оборотом психотропных веществ не больше месяца. Но сейчас им грозит реальный срок.
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