МИНСК, 22 фев — Sputnik. Застройщик, который приступает к строительству бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу в крупном размере, сообщил Sputnik директор компании-подрядчика ООО "Белреконструкция" Сергей Нестеров.

"Молодчики, по другому не могу сказать, в составе организованной группы причинили вред и ущерб имуществу в значительных размерах. До причинения ущерба здоровью, к счастью не дошло, потому что на месте присутствовала милиция", — рассказал Нестеров.

По его словам, активисты, которые препятствуют строителям, ведут себя крайне провокационно: нападают на работников, бросаются под колеса и обзываются.

Нестеров заметил, что как белорус с большим уважением относится к этому месту, рассказал, что в Куропатах могут быть захоронены родственники его жены.

"Но от нас до леса как минимум сто метров, а до знака и того больше", — подчеркнул директор строительной компании.

При этом он заметил, что строительные работы не начались. Идет подготовительный этап по организации стройплощадки.

Нестеров также опроверг информацию ряда СМИ, что завтра должна состояться встреча представителей компании с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

"Это неправда, никаких встреч пока не планируется", — сказал Нестеров.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.