Финансовая милиция Гомельской области уличила группу должностных лиц подразделений ОАО «Гомельпромстрой» в крупных хищениях строительных материалов. Предварительно речь идет о 35 тыс. рублей, которые «увели» с возводимых объектов, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».

В числе подозреваемых трое специалистов строительного управления № 139 и работник управления стройиндустрии и комплектации этого предприятия. По оперативной информации УДФР КГК по Гомельской области, прорабы и снабженцы фиктивно списывали материалы, которые только на бумаге отправлялись на строящиеся здания и сооружения.

— В основном похищалась продукция металлопроката: проволока, арматура. Скажем, заливается фундамент дома. Сколько туда положили арматуры — 10 тонн или 100, контролируется не всегда. Списанные материалы потом перепродавались фирмам практически за полцены, — рассказал заместитель начальника областного управления финансовой милиции Сергей Семак.

По фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено три уголовных дела. В счет возмещения ущерба, причиненного предприятию, на имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 50 тыс. рублей. Трое фигурантов заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом.

Материалы уголовного дела переданы в Гомельское областное управление СК.