МИНСК, 22 фев — Sputnik. Потребители природного газа в Беларуси, в том числе население, в 2016 году не полностью рассчитались по счетам, сообщили Sputnik в министерстве энергетики.

По данным ведомства, за 2016 год газоснабжающими организациями объединения "Белтопгаз" было поставлено потребителям республики 17,9 миллиарда кубометров природного газа.



© Sputnik / Виктор Толочко МинЖКХ: морозы января на цифры за отопление в жировках не повлияют

"Уровень оплат потребителями природного газа с учетом населения, составил 99,3%", — сообщили в Минэнерго.

Там также проинформировали, что в январе потребители энергоресурсов не в полном объеме рассчитывались за электрическую и тепловую энергию. Такая ситуация имела место на протяжении всего 2016 года.

"В январе 2017 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 839,1 миллионов рублей, уровень оплаты составил 93,5%", — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, не обеспечили полную оплату за потребленную электрическую и тепловую энергию организации Минпрома, Минстройархитектуры, других министерств и ведомств.

Организациями коммунальной формы собственности за январь 2017 года полная оплата за отпущенную энергию не обеспечена по всем областям республики и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 97,2%, по Витебской области — 81,3%, по Гомельской области — 92,6%, по Гродненской области — 95,1%, по Минской области — 68,2%, по Могилевской области — 98,4% и по Минску — 86,5%, проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что в январе 2017 года 77,2% граждан не превысили "льготные" объемы электропотребления.