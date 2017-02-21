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Белорусские потребители в 2016 году недоплачивали за газ

22.02.2017 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Потребители природного газа в Беларуси, в том числе население, в 2016 году не полностью рассчитались по счетам, сообщили Sputnik в министерстве энергетики.

По данным ведомства, за 2016 год газоснабжающими организациями объединения "Белтопгаз" было поставлено потребителям республики 17,9 миллиарда кубометров природного газа.

Белорусские потребители в 2016 году недоплачивали за газ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Уровень оплат потребителями природного газа с учетом населения, составил 99,3%", — сообщили в Минэнерго.

Там также проинформировали, что в январе потребители энергоресурсов не в полном объеме рассчитывались за электрическую и тепловую энергию. Такая ситуация имела место на протяжении всего 2016 года.

"В январе 2017 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 839,1 миллионов рублей, уровень оплаты составил 93,5%", — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, не обеспечили полную оплату за потребленную электрическую и тепловую энергию организации Минпрома, Минстройархитектуры, других министерств и ведомств.

Организациями коммунальной формы собственности за январь 2017 года полная оплата за отпущенную энергию не обеспечена по всем областям республики и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 97,2%, по Витебской области — 81,3%, по Гомельской области — 92,6%, по Гродненской области — 95,1%, по Минской области — 68,2%, по Могилевской области — 98,4% и по Минску — 86,5%, проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что в январе 2017 года 77,2% граждан не превысили "льготные" объемы электропотребления.

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом населения, уровень оплаты составил 99,3%. В январе продолжались неплатежи за тепловую и электрическую энергию.

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