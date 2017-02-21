Главное следственное управление СК продолжает расследование уголовного дела в отношении создателей групп «Маргаритка Маргаритка» в социальных сетях. Двух жительниц Минска обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По последней информации ведомства, в рамках расследования установлено уже более 1110 потерпевших.



Скриншоты страницы: vk.com/margaritka__margaritka

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет не менее 500 тысяч рублей (более 260 тысяч долларов по актуальному курсу).

— Ввиду того, что у следствия есть все основания полагать, что количество потерпевших является большим, главное следственное управление обращается с просьбой к лицам, пострадавшим от действий создателей группы «Маргаритка Маргаритка», сообщить в органы внутренних дел или подразделения Следственного комитета по месту жительства, — пишет пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, в группе «Маргаритка Маргаритка» в соцсетях продавали различные товары по низким ценам, объявляли скидки и обещали подарки в дополнение. Люди делали предоплату и ждали привоза — от одного до нескольких месяцев. Поначалу товар приходил, потом начались задержки — а в итоге посылки перестали приходить вовсе. Заказчики пытались получить деньги назад, но безуспешно.

Многие пользователи еще раньше заподозрили, что магазин действует по принципу пирамиды. Другие продолжали делать заказы. Об одном из таких случаев осенью рассказали в СК: клиентка надеялась по акции купить у подозреваемых за 2,5 тысячи рублей (25 миллионов «старыми») посудомоечную машину, вытяжку, телефон IPhone и два телевизора. Она не дождалась товара до сих пор.

Известно, что магазин создали две минчанки: 27-летняя дочь и ее 48-летняя мать.

— Имея умысел на завладение имущества граждан путем обмана, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, создали в начале 2015 года в социальных сетях «Одноклассники», а позже во «Вконтакте» группы, в которых предлагалось купить различные товары по цене гораздо ниже рыночной.

Двум женщинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы. Обе заключены под стражу.

Любопытно, что еще в конце 2014-го в Партизанский РУВД Минска уже обращались 93 человека, пострадавших от действий молодой минчанки — она была организатором подобной группы в соцсетях. Тогда в отношении женщины было возбуждено 66 уголовных дел по статье «Мошенничество». В ноябре 2015-го суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с конфискацией, но с отсрочкой исполнения наказания на 2 года (в период расследования обвиняемая забеременела).

И позже фигурантка возобновила свой «бизнес» вместе с матерью по старой схеме, для чего зарегистрировала на последнюю частную фирму.