МИНСК, 22 фев – Sputnik. Сотрудники РУВД Советского района проводят проверку в связи с заявлением руководства компании ООО "Белреконструкция", ведущей строительные работы в районе урочища Куропаты, сообщил пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.



© Sputnik / Виктор Толочко Застройщик площадки возле Куропат подал заявление в милицию

Несколько дней активисты оппозиции и местные жители протестуют против возведения бизнес-центра возле Куропат. В среду ряд СМИ распространил информацию о том, что по факту причинения ущерба застройщику возбуждено уголовное дело.

"Действительно, в органы внутренних дел поступило заявление от ООО "Белреконструкция". Принято решение о проведении проверочных мероприятий. Поручено провести проверку РУВД Советского района. Проверка начата", – сказал Ластовский.

По его словам, речь об уголовном деле не идет, в настоящее время правоохранительные органы проверяют изложенную в заявлении информацию.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на директора ООО "Белреконструкция" Сергея Нестерова, застройщик, который приступает к возведению бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу строительной компании в крупном размере.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.