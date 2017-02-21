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ГУВД: уголовного дела в связи с протестами в Куропатах нет

22.02.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Сотрудники РУВД Советского района проводят проверку в связи с заявлением руководства компании ООО "Белреконструкция", ведущей строительные работы в районе урочища Куропаты, сообщил пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.

ГУВД: уголовного дела в связи с протестами в Куропатах нет
© Sputnik / Виктор Толочко
Застройщик площадки возле Куропат подал заявление в милицию

Несколько дней активисты оппозиции и местные жители протестуют против возведения бизнес-центра возле Куропат. В среду ряд СМИ распространил информацию о том, что по факту причинения ущерба застройщику возбуждено уголовное дело. 

"Действительно, в органы внутренних дел поступило заявление от ООО "Белреконструкция". Принято решение о проведении проверочных мероприятий. Поручено провести проверку РУВД Советского района. Проверка начата", – сказал Ластовский. 

По его словам, речь об уголовном деле не идет, в настоящее время правоохранительные органы проверяют изложенную в заявлении информацию. 

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на директора ООО "Белреконструкция" Сергея Нестерова, застройщик, который приступает к возведению бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу строительной компании в крупном размере.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция начала проверку в связи с заявлением строительной компании ООО "Белреконструкция", которая является застройщиком бизнес-центра в урочище в черте Минска.

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