|
ГУВД: уголовного дела в связи с протестами в Куропатах нет
22.02.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Сотрудники РУВД Советского района проводят проверку в связи с заявлением руководства компании ООО "Белреконструкция", ведущей строительные работы в районе урочища Куропаты, сообщил пресс-секретарь ГУВД Минска Александр Ластовский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Несколько дней активисты оппозиции и местные жители протестуют против возведения бизнес-центра возле Куропат. В среду ряд СМИ распространил информацию о том, что по факту причинения ущерба застройщику возбуждено уголовное дело.
"Действительно, в органы внутренних дел поступило заявление от ООО "Белреконструкция". Принято решение о проведении проверочных мероприятий. Поручено провести проверку РУВД Советского района. Проверка начата", – сказал Ластовский.
По его словам, речь об уголовном деле не идет, в настоящее время правоохранительные органы проверяют изложенную в заявлении информацию.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на директора ООО "Белреконструкция" Сергея Нестерова, застройщик, который приступает к возведению бизнес-центра на улице Мирошниченко недалеко от урочища Куропаты, обратился с заявлением в милицию по факту причинения ущерба имуществу строительной компании в крупном размере.
Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция начала проверку в связи с заявлением строительной компании ООО "Белреконструкция", которая является застройщиком бизнес-центра в урочище в черте Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии