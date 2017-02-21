МИНСК, 22 фев — Sputnik. Большинство вопросов к заместителю главы Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианне Щеткиной касались реализации декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества".



© Sputnik / Мария Амелина Кампания против "тунеядцев" пока принесла бюджету только $8,6 млн

Один из посетителей на приеме у Щеткиной признался, что работал без оформления до конца 2014-го года, сейчас же у него нет дохода, трудовой книжки или подтверждавших специальность документов.

"Налог я уплатил, но пришел поинтересоваться, можно ли вернуть эти деньги. Считаю, что иждивенцем не являюсь", — цитирует посетителя агентство "Минск-Новости" .

Как ответила мужчине Щеткина, для возврата уплаченной суммы нет оснований. Сенатор посоветовала ему стать на учет в отделе трудоустройства по месту жительства в качестве безработного и пройти бесплатно обучение с получением официальных документов.

Были обращения и по вопросам тех, кто работал по договорам гражданско-правового характера. По словам Щеткиной, есть 30 дней, чтобы подтвердить свою занятость, а сумма работ по такому договору не должна быть ниже 70 базовых.

Не смогла помочь Щеткина и женщине, ухаживающей за пожилой матерью — медицинских показаний для этого нет, поэтому минчанке придется искать работу, как и всем остальным.

Декрет президента Беларуси №3 был принят в 2015-м году, когда пост министра труда и соцзащиты занимала Щеткина. Согласно документу, не участвующие в финансировании госрасходов более полугода белорусы обязаны заплатить так называемый "сбор за тунеядство" — 20 базовых величин. Последний срок оплаты сбора за 2015-й год истек в понедельник , однако оплатили его менее 55 тысяч человек из более чем 470 тысяч.