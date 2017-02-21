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Минчане засыпали Щеткину вопросами о "налоге на тунеядство"

22.02.2017 17:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Большинство вопросов к заместителю главы Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианне Щеткиной касались реализации декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Минчане засыпали Щеткину вопросами о "налоге на тунеядство"
© Sputnik / Мария Амелина
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Один из посетителей на приеме у Щеткиной признался, что работал без оформления до конца 2014-го года, сейчас же у него нет дохода, трудовой книжки или подтверждавших специальность документов.

"Налог я уплатил, но пришел поинтересоваться, можно ли вернуть эти деньги. Считаю, что иждивенцем не являюсь", — цитирует посетителя агентство "Минск-Новости".

Как ответила мужчине Щеткина, для возврата уплаченной суммы нет оснований. Сенатор посоветовала ему стать на учет в отделе трудоустройства по месту жительства в качестве безработного и пройти бесплатно обучение с получением официальных документов.

Были обращения и по вопросам тех, кто работал по договорам гражданско-правового характера. По словам Щеткиной, есть 30 дней, чтобы подтвердить свою занятость, а сумма работ по такому договору не должна быть ниже 70 базовых.

Не смогла помочь Щеткина и женщине, ухаживающей за пожилой матерью — медицинских показаний для этого нет, поэтому минчанке придется искать работу, как и всем остальным.

Декрет президента Беларуси №3 был принят в 2015-м году, когда пост министра труда и соцзащиты занимала Щеткина. Согласно документу, не участвующие в финансировании госрасходов более полугода белорусы обязаны заплатить так называемый "сбор за тунеядство" — 20 базовых величин. Последний срок оплаты сбора за 2015-й год истек в понедельник, однако оплатили его менее 55 тысяч человек из более чем 470 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы верхней палаты белорусского парламента провела прием минчан, большинство из которых пришли, чтобы посоветоваться по вопросам декрета №3.

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