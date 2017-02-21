Штраф 20 базовых величин и полная конфискация товара на сумму около 50 тысяч долларов. Такое решение озвучил Экономический суд Гомельской области в деле предпринимательницы Валентины Кузнецовой. Согласно работникам отдела борьбы с экономическими преступлениями, документы, подтверждающие происхождение товара и выданные в России, недействительны.





Как утверждает сама Валентина, фирма, где она закупила товар, есть в общем реестре фирм России. А за то, что ей там выдали неправильные документы, не должны отвечать сами предприниматели, считает Валентина Ковалева. Теперь же ее коллеги, которые пришли поддержать предпринимателя, боятся работать дальше.

«В такой ситуации может оказаться каждый из нас. С документами или без, но оказывается, что все можно повернуть в нужную сторону», — говорит предпринимательница из Гомеля.

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По мнению лидера предпринимательского движения «Перспектива» Анатолия Шумченко, государство не понимает, что таким поведением убивает остатки мелкого бизнеса.

«Я думаю, это политика государства. Приходить, забирать, изымать, штрафовать. Им нужно пополнять бюджет, и в этом, на мой взгляд, основная причина», — говорит Анатолий Шумченко.

Предпринимательница собирается подавать жалобу на решение суда в Гомеле в высшие инстанции.