МИНСК, 22 фев — Sputnik. Шведский производитель водки признан в Беларуси единственным правообладателем торговой марки Absolut, сообщили в среду в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Шведская компания The Absolut Company Aktiebolag в 2015 году выступила с возражениями против предоставления правовой охраны четырем товарным знакам, зарегистрированным в стране в 2012 году на фирму "Иван Купала-торг". С этой жалобой шведы обращались в Апелляционный совет, а позже были вынуждены дойти до Верховного суда.

"Требования шведской компании были аргументированы тем, что оспариваемые товарные знаки вводят потребителя в заблуждение относительно товара, места его происхождения и изготовителя", — сообщили в Верховном суде.

В среду судебная коллегия пришла к выводу, что указанные товарные знаки, "несмотря на наличие несовпадающих элементов, ассоциируются в целом с товарным знаком Absolut, в связи с чем оспариваемые обозначения являются сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров".

В итоге жалоба шведской компании была удовлетворена, а предоставление правовой охраны товарным знакам белорусской фирмы "Иван Купала" признали недействительными.