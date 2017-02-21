Фотослужба белорусского интернет-портала TUT.BY и новостной ресурс на английском языке BelarusFeed выпустили коллекцию почтовых открыток «Welcome to Belarus». Это 16 лучших кадров фотографов TUT.BY о нашей стране.





— Сделать открытки мы хотели еще в прошлом году. Но когда для иностранцев на пять дней отменили визовый режим, стало очевидно, что эту идею нельзя откладывать. — рассказывает Марина Золотова, редактор белорусского интернет-портала TUT.BY. — У нас есть очень крутые фотографии. Хочется продлить их жизнь. Здорово, если кто-то, например, в Австралии получит открытку с карточкой нашего фотографа и захочет приехать в Беларусь.

Фотографии для открыток выбирали по принципу «что бы вы хотели отправить по почте знакомым иностранцам».

— В коллекцию вошли фотографии природы, интересных событий и белорусских обрядов. Не многие могут увидеть Беларусь с высоты, не все попадут на фестиваль средневековой культуры или на Минский полумарафон. Но если я люблю бегать и увижу открытку с бегущими людьми, то обязательно отправлю ее подруге- иностранке, которая разделяет мои интересы, — говорит Ольга Шукайло, фоторедактор белорусского интернет-портала TUT.BY.





















































Открытки с 17 февраля уже распространяются вместе с миграционными картами на рейсах авиакомпании «Белавиа» из Берлина, Варшавы, Франкфурта и Стокгольма. Их будут дарить гостям в отелях Minsk Marriott Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk и спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Также Национальное агентство по туризму представит открытки на международных выставках в Германии, Китае, Японии и Великобритании.

Помимо фотослужбы TUT.BY в создании открыток участвовал англоязычный проект портала — BelarusFeed . Официально он начал работать 19 августа 2016 года. Это ресурс для иностранцев, которым интересна Беларусь, и которые собираются сюда приехать.





— Пользователи часто нас просили сделать англоязычную версию портала. Но мы не видели в этом смысла, так у нас нет рекламодателей за границей. Но когда ты сталкиваешься с какими-то стереотипами о Беларуси, то понимаешь, что с этим надо что-то делать. Оказалось, что информация о стране была или негативной, или очень ангажированной, или очень официальной и позитивной. Отображения реальной жизни в Беларуси не было, — объясняет Марина Золотова причину, по которой решили создать ресурс BelarusFeed.

Сегодня у ресурса более 20 тысяч уникальных пользователей в месяц. Это в основном люди из США, Германии, Италии, России и Польши. На одноименную страницу в Facebook подписано более 13 тысяч человек.

— Мы размещаем на BelarusFeed материалы, которые заинтересуют иностранцев. В первую очередь то, что касается наших туристических событий, виз, перелетов, открытия новых гостиниц. Также публикуем важные новости из жизни страны, — рассказывает руководитель проекта Юлиана Корнюшко.



